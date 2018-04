Comes&Bebes Restaurante Week

Chefs preparam um gol de placa

Com a Copa do Mundo chegando à sala de visitas, a 17ª edição curitibana do Restaurant Week reúne 40 estabelecimentos a partir desta quinta dia 19. Até 12 de maio, os chefs, dentro do tema Gastronomia Internacional, vão preparar menus com ingredientes comuns dos 32 países classificados para o campeonato.

Restaurantes de doze cidades brasileiras participantes do festival poderão “viajar” pela cozinha da Rússia, sede da Copa, Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polônia, Egito, Islândia, Sérvia, França, Portugal, Argentina, Colômbia, Uruguai, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça, Croácia, Suécia, Dinamarca, Austrália e Peru.

Em Curitiba, o lançamento do evento aconteceu à mesa do Ernesto Ristorante, ao sabor de brandade de bacalhau, polenta cremosa com ragu trufado, mignon com cogumelo Paris e risoto de beterraba com grana padano, porco com molho de mostarda Djon e, de sobremesa, pudim da vovó. O chef Dudu Sperandio, como se percebe, captou a culinária de Portugal, França entre outros países, incluindo uma homenagem à eliminada Itália.

Todos os restaurantes servirão entrada + prato principal + sobremesa, ao preço de R$ 47,90 no almoço; e no jantar, 59,90, sendo que um real de cada refeição vai para o Hospital Pequeno Príncipe.

O publicitário Fernando Reis, que há dez anos trouxe a Restaurant Week ao Brasil, observa que “os menus são requintados, que vão de frutos do mar às tradicionais massas italianas, com vários destes pratos sendo assinados por chefs renomados, por um preço acessível”. E, nesta edição, o comensal é convidado a harmonizar o prato com Cerveja Petra.

Exemplo de serviços: o Swadisht vai servir, como entrada, a Samosa, um tipo de pastel tradicional, recheado com legumes, temperado com masalas e especiarias indianas. O prato principal pode ser escolhido entre duas opções: o Curry Murg Tandoori, feito com cubos de frango marinados no iogurte e servidos ao molho suave e cremoso; ou o Shahi Korma, preparo de pedaços de carne de carneiro cozidos em molho cremoso com castanha de caju e temperos tradicionais. Ambos acompanham Lemon Rice, arroz preparado com limão e especiarias indianas. De sobremesa, Chocolate Kulfi, eleito para o festival, é um sorvete de chocolate à base de pistache, castanhas e amêndoas preparado à moda indiana. (Vicente Machado, 2036, Batel)

Mas toda a lista dos restaurantes está disponível na plataforma online de reservas, que pode ser acessada diretamente no site do festival – www.restaurantweek.com.

O festival é um sucesso em quase vinte cidades brasileiras. Em São Paulo, após duas semanas com o dobro do público esperado, a 22° edição foi prorrogada até 29 de abril. Ao todos são mais de 200 restaurantes participantes que contam com menus inéditos preparados com ingredientes especiais também seguindo o tema Gastronomia Internacional.