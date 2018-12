Novidade do Ernesto

Para o final de 2018, o chef Dudu Sperandio criou o 1º Festival do Porco Preto, cujo cardápio foi inspirado em pratos com o Secreto (interior do toucinho), um dos cortes suínos mais valorizados da gastronomia mundial. Muito comum em Portugal, a espécie pertence a uma raça nativa da área do Mediterrâneo. A carne é bem saborosa, com pouca com os outros porcos.

Conta Sperandio que o animal engorda livremente pelo campo, alimentando-se de frutas caídas das árvores, especialmente uma castanha mediterrânea: “Isso resulta em uma carne mais saudável, com a formação de feixes de gordura intramusculares, os quais dão um sabor especial e bastante suculência”.

No 1º Festival do Porco Preto há diversos preparos, entre eles entradas e pratos principais. De entrada, por exemplo, se pode escolher entre a salada de rúcula com lascas de porco preto grelhado ou a polenta cremosa com molho sugo, lascas de porco preto grelhado e grana Padano.

De prato principal, são quatro opções: Fettuccine artesanal na manteiga de sálvia com secreto de porco preto grelhado e grana Padano; Gnocchi ao molho sugo levemente picante, tomatinhos-cereja, manjericão, grana Padano e lascas de porco preto; Porco preto grelhado com um toque de laranja e legumes assados, com mel trufado e ervas frescas, e Porco preto grelhado no azeite de oliva de alecrim e gratin de batata ao grana Padano e tomilho. (Preços de 85 a 125 reais).

E o cliente pode abusar. Consta que a carne do Porco Preto é muito saudável devido aos ácidos graxos benéficos para o sistema cardiovascular e tem níveis inferiores de gorduras saturadas das outras carnes do mercado. Essa experiência termina em 29 de dezembro. E o Ernesto Ristorante fica na Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês. Abre de terça a sábado, a partir das 19h30. Fone (41) 4141-5477, www.dudusperandio.com.br.