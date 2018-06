Comes&Bebes-Pão com Bolinho

Até 24 de junho, ocorre a 8ª edição do Festival do Pão com Bolinho, em que o Curitiba Honesta reúne 51 estabelecimentos com opções exclusivas, disponíveis pelo preço fixo de R$10,90, durante o período.

Porks – Porco & Chope

Entre os participantes está o Porks – Porco & Chope, localizado em frente ao Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 1092). E a pedida é o Bolinho Pitsmoker, que consiste em bolinho de costelinha defumada, sour cream, lemon pepper e bacon no pão francês. Opção para acompanhar, chopes artesanais, com preços a partir de oito reais.

O Porks apresenta gastronomia mineira com um cardápio repleto de petiscos e os sanduíches com carne suína tem preço único de 10 reais. E oferece rock e blues ao vivo. Abre de terça a domingo.

Acompanhe todos sabores do festival:

ANITA

Bolinho de carne da Vovó:misturada com linguiça Blumenau defumada ao tempero especial da casa com pedaços de queijo muçarela colonial coberto com queijo catupiry, maionese de¬¬ picles, alface e tomate no pão artesanal com gergelim. Acompanha molho de barbecue artesanal.

Av. Anita Garibaldi, 4596 – Barreirinha. Fone 3354-0069 – Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 18h30 à 0h.

ARMAZÉM SANTA ANA

Bolinho de carne misturada com linguiça Blumenau e tempero especial do Santa Ana, queijo alemão derretido e cebolinha verde no pão bolinha.

Av. Senador Salgado Filho, 4460 – Uberaba – 3024-5320 – Segunda a sexta feira das 14h às 23h. Sábado das 11h às 23h.

AUFENHAUS

Bolinho suculento de carne, queijo muçarela, confit de tomate, pimentão, manjericão e maionese da casa à moda de Genova no pão crocante.

Dom Pedro I, 643 – Água Verde – 3618-2001 – Segunda a quarta das 17h às 22h. Quinta a sábado das 17h às 23h.

BAHIR

Bolinho de carne coberto com queijo muçarela e com molho tártaro da casa no pão francês. Acompanha batatas palito.

Av. dos Estados, 1250 – Água Verde – 3016-0180 – Segunda a quinta das 17h às 23h. Sexta das 18h à 0h – na sexta tem courvet artístico de R$ 3,90 por pessoa. Sábado das 11h30 à 0h.

BARBARAN

Bolinho Recheado de carne com temperos especiais, cream cheese, queijo muçarela, presunto, alface,tomate, hrin ( raiz forte) e maionese no pão francês.

Augusto Stellfeld, 799 – Centro – 3322-2912 – Terça a sexta das 16h30h às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 16h às 21h30.

BARTELI GASTRONOMIA

Bolinho de carne crocante e suculento, no pão d’água gratinado com queijo muçarela, vinagrete, maionese artesanal e ervas aromáticas. Para quem aprecia acompanha geleia de pimenta ou molho exclusivo da casa.

Brasílio Itibere, 3443 – Água Verde- 3503-6486 – Segunda das 14h às 19h. Terça a sexta das 14h às 22h. Sábado das 12h às 22h e domingo das 13h às 19h.

BASSET

Bolinho de carne com temperos especiais, queijo muçarela, maionese, cheiro verde no pão francês. Acompanha molho de pimenta da casa.

Marechal Hermes 1024 – Centro Cívico – 3082-7883 – Segunda a domingo das 12h à 01h.

BEHOLDER

Bolinho de carne, queijo colonial e vinagrete cremoso da casa no pão francês crocante. Acompanha molho de pimenta.

Rua do Herval, 454-A, Alto da XV – 3264-8636 – Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 15h30 às 22h.

BELVEDERE

Bolinho de carne empanado (crocante por fora e suculento por dentro), queijo provolone derretido, maionese artesanal e vinagrete especial da casa no pão estrela.

Rua México, 483 – Bacacheri – 9 9984-3374. Terça a sexta das 18h30 à 0h. Sábado e domingo das 17h à 0h.

BOTECO DIVINA BÉRA

Bolinho de carne assado na brasa, queijo muçarela, bacon, alface e maionese artesanal da casa no pão francês.

Av. dos Estados, 850 – Água Verde- 3319-9680. Segunda a sábado das 17h às 23h30.

BURGUER BAR

Três bolinhos de costela, creme três queijos ( muçarela, provolone e cream cheese), bacon, maionese especial da casa no pão bolinha. Acompanha molho especial.

Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – 3082-8229 . Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h às 0h30. Sábado 12h às 15h e das 18h às 0h30.

CAMPEIRO

Bolinho de carne especial (receita de família da Vovó Maria Tereza), queijo derretido, cebola roxa, alface, tomate, molho especial no pão bolinha.

Av. José Gulin, 265 – Ca’dore – Bacacheri – 3252-3693. Terça a sexta feira das 18h às 23h. Sábado das 13h às 23h. Domingo das 13h às 22h.

CANABENTA

Bolinho artesanal com cheddar derretido, bacon, mix de folhas verdes, tomate fresco, crispy de cebola e maionese de alho no pão crocante. Acompanha batata chips.

Itupava, 1431 – Alto da XV- 3019-6898. Terça a quinta das 17h às 0h50, sexta e sábado das 17h às 01h30 e domingo da 15h à 0h. Sexta e sabado cobra quatro reais de couvert

CANTINA CASA VELHA

Bolinho de carne recheado com purê especial de batata, presunto e queijo muçarela. Molho rosê com queijo no pão francês. Acompanha molho especial de alho.

Av. Vereador Toaldo Túlio, 2069 – Santa Felicidade – 3082-2090 . Terça a domingo das 18h30 às 23h.

CARTOLAS

Bolinho de maminha e bacon com tempero especial da casa, queijo muçarela, vinagrete de repolho roxo, pepino japones e alface no pão crocante. Acompanha batata artesanal, mini churros e molho especial da casa.

Emiliano Perneta, 880 – Centro- 3209-6982. Segunda a quinta das 16h30 à 23h30. Sexta das 16h30 à 0h. Sábado das 13h à 0h e domingo das 15h30 às 22h.

CHARLES BURGUER

Bolinho de carne com tempero da casa, queijo muçarela derretido, cebolinha verde, vinagrete, maionese especial artesanal da casa no pão francês. Acompanha mini chips.

Candido Hartmann, 392 – Mercês- 3339-4771. Segunda a sábado das 11h à 0h. Domingo das 17h à 0h.

CIDADÃO DO MUNDO

Bolinho Jesse Pinkman: de carne, queijo muçarela, onion rings e barbecue especial no pão macio. E tem opção vegana: bolinho de feijão e PTS, guacamole, pimenta jalapeno, pico de gallo no pão vegano com gergelim.

Bento Viana, 352 – Água Verde – 3015-7017. Segunda a sexta das 12h às 15h e das 18h às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 18h às 23h30.

CLUBE DO MALTE – CENTRO

Pão com Bolinho de Costela e Bacon, queijo cheddar ou muçarela, alface e tomate no pão crocante. Acompanha onion rings ou batata e 02 mini pastéis sabor dois amores. Acompanha molho especial da casa.

Desembargador Motta, 2200 – Centro- 3014-9313. Segunda a sexta das 11 h às 15h e das 17h à 0h. Sábado das 11h à 0h.

CORES DA FRIDA

Dois bolinhos de carne servido sobre massa recheada com creme de quatro queijos, Acompanha molho de pimenta especial da casa.

Av. Comendador Franco, 2777 – Jardim das Américas- 3266-1113. Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h às 23h30. Sábado das 11h às 23h30.

DOM CERVANTES

Bolinho English IPA: de carne com bacon temperado com cerveja English IPA e temperos especiais coberto com queijo muçarela, maionese verde da casa e cebolinha verde no pão francês. Acompanha molho HotBBQ (molho barbecue com pimenta defumada e cerveja stout).

Rua Jacarezinho, 441 – Mercês – 3029-4411. Terça a sábado das 16h às 22h.

ESTOFARIA

Dois bolinhos de carne cobertos por suculento pernil desfiado e umedecido no próprio caldo, queijo muçarela derretido, maionese especial da casa e cheiro verde no pão crocante.

Rua Itupava,1465 – Alto da XV- 3532-6657. Segunda a sábado das 18h às 0h30. Sexta e sábado cobra 5,00 de couvert artístico.

FRENS – TARUMÃ

Bolinho de maminha recheado com queijo cheddar, cebola crispy, queijo muçarela, maionese de pesto, alface e tomate no pão crocante. Acompanha bata frita Crinkle.

Av. Victor Ferreira do Amaral, 183 – Tarumã – 3122-7700 – Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e Sábado das 17h à 01h. Domingo das 17h às 23h30.

FUNDIÇÃO 52

Bolinho de carnes suínas desfiadas e feijão (feijoada), bacon e couve crispy no pão francês. Acompanha vinagrete especial e pimentas da casa.

Rua Mateus Leme, 885 – Centro Cívico- 3121-2589. Terça a sábado das 18h à 0h.

GATO NOBRE CHOPERIA

Bolinho de carne com leve toque de calabresa, tempero de ervas, queijo muçarela derretido, queijo cheddar cremoso, salada e tomate servido no pão du chef. Acompanha onion rings.

Rua Francisco Derosso, 1095 loja 06 – Xaxim – 3045-6560 – Segunda a quarta das 19h às 23h. Quinta a sábado das 19h à 0h.

GORDO & MAGRO – Gastrobar

Bolinhos de carne com tempero especial da casa, cebola flambada com vinho madeira, maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batata rústica com páprica, orégano e pimenta.

Rua Theodoro Makiolka, 2009 – Santa Cândida – 9 9615-6722 – Terça a sábado das 19h às 23h.

GORDO & MAGRO – Market Fresh

Bolinhos de carne com tempero especial da casa, cebola flambada com vinho Madeira, maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batata rústica com páprica, orégano e pimenta.

Carlos de Carvalho, 1652 – Bigorrilho – 99615-6722 – Segunda a quarta das 11h às 23h. Quinta a sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 22h

HAMBURGUERIA ÁGUA VERDE

Bolinho de carne com temperos especiais, duas fatias de queijo muçarela, maionese, cheiro verde no pão francês-bola.

Av. dos Estados, 630 – Água Verde- 3013-7177 – Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 23h30.

HENDRIX

Bolinho de carne com temperos especiais coberto com cheddar e cebola caramelizada no pão d´agua.

Rua Alberto Bolliger, 721 – Juvevê – 3040-5743. Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h à 0h. Sábado das 13h à 0h. Cobra couvert artístico de R$ 5,00 na quinta, sexta e sábado a partir das 20h30.

JABUTI

Bolinho de carne, sour cream, salsa picante ( tomate e pimenta dedo de moça em cubinhos), maionese artesanal no pão bolinha crocante. Acompanha Doritos com sour cream ou guacamole.

Rua Prof. Assis Gonçalves, 1506 – Água Verde – 3229-5054. Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado das 17h30 às 23h30.

JAMBU

Bolinho de carne, vinagrete especial de jambu (erva do Pará), queijo coalho e maionese aioli da casa no pão francês.

Rua Petit Carneiro, 790 – Agua Verde- 3209-2396 – Terça a sexta das 18h às 23h30. Sábado das 18h à 0h30.

KANAVIAL

Bolinho de carne de costela com bacon recheado com queijo muçarela coberto de queijo provolone, maionese verde especial da casa, cheiro verde no pão francês

Rua Castro, 731 – Água Verde – 3242-3762. Segunda das 16h às 23h. Terça a sábado das 16h à 0h. Domingo das 16h às 23h. Cobra couvert de R$5,00 na sexta e sábado a partir das 19h30.

MERCEARIA 041

Bolinho de carne com tempero da casa, queijo muçarela, linguiça Blumenau, molho de queijos da casa e cebolinha no pão francês assado na hora. Acompanha vinagrete.

Dr. Alfredo Vieira Bracelos, 285 – Uberaba – 3779-9720. Segunda a sexta das 4h às 23h. Sábado das 10h às 21h.

MONDE HOP – Juvevê

Bolinho de carne com temperos da casa empanado, queijo muçarela, fatias de pepino azedo, maionese artesanal de alho e alface americana no pão especial. Acompanha chips de batata doce.

Rocha Pombo, 75 -Juvevê – 9 9961-1188. Terça a sexta das 18h às 23h30. Sábado das 16h às 23h30.

MR HOPPY- Água Verde

Bolinho Tennessee: de carne de costela, creme de cheddar e cebola caramelizada no Jack Daniel´s no pão francês

Av. dos Estados, 974 – Agua Verde. Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h às 22h.

MR HOPPY- Mateus Leme

Bolinho de carne do corte ancho,cream cheese, chimichurri e cebola crispy no pão francês.

Mateus Leme, 2530 – Centro Cívico. Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 17h30 às 23h45.

MR HOPPY- Mercês

Bolinho de carne crocante, queijo emmental, bacon crocante e cebola chapeada no pão francês.

Manoel Ribas ( esquina com Tapajós), 338 – Mercês- @mrhoppymerces. Terça a quinta das 17h30 às 23h45. Sexta e sábado das 17h30 à 0h45. Domingo das 17h30 às 23h.

MR HOPPY- Trajano

Bolinho de costela, queijo cheddar derretido, tiras de bacon e cebola crispy no pão francês.

Trajano Reis, 144 – São Francisco. Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 17h30 a 0h.

MR HOPPY- Santa Felicidade

Bolinho de costela, creme especial de bacon e cebola crispy no pão bola.

Av. Manoel Ribas, 5175 – Santa Felicidade. Terça a quinta das 17h30 à 0h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h às 22h.

NA CASA DO GANSO

Bolinho de filet de igreja (carne com temperos especiais), queijo derretido, tomate, alface e maionese artesanal da casa no pão crocante.

Jacarezinho, 1503 – Vista Alegre – 3014-0401. Terça a sexta das 12h às 14h e das 18h às 22h. Sábado das 12h às 22h.

PINHÃO CAFÉ BISTROT

Bolinho de carne, queijo muçarela, geléia de bacon com Jack Daniel`s e pinhão servido no pão d´agua.

116 14.640 Auto Shop Linha Verde – Vila Fanny – 3527-6417 – Segunda a sexta das 10h às 18h30. Sábado das 9h às 18h30. Domingo das 10h às 17h30.

PIT STOP BURGER

Bolinho de carne com cobertura crocante de queijo, bacon, maionese da casa e cebola crocante no pão francês. Acompanha batata frita waffle.

Professor João Soares Barcelos, 1793 – Hauer – 3030-6665 – Domingo a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18hs à 0h.

PORCO NOBRE

Bolinho de carne levemente apimentado, queijo prato, tomate e maionese de manjericão especial da casa no pão francês.

Av. Agua Verde, 937 – Agua Verde – 3343-0800 – Segunda a sábado das 11h30 às 23h. Domingo das 17h30 às 23h.

QUERMESSE

Bolinho de carne com o corte ancho, creme cheddar, sour cream, bacon crocante e pimenta biquinho no pão francês.

Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro- 3026-6676. Terça a sexta das 17h às 02h. Sábado das 12h às 02h. Domingo das 12h à 0h.

QUITUTTO GASTROPUB

Bolinho de carne com especiarias, queijo provolone derretido, ciboulette, maionese especial (aioli) no pão bolinha. Acompanha vinagrete.

Av. dos Estados, 481 – Agua Verde – 3095-2686. Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta das 18h às 23h30. Sábado e domingo das 12h às 15h30.

RAVAL

Bolinho de carne, queijo prato derretido, maionese e manjericão no pão bolinha. Acompanha antepasto artesanal de berinjela.

Rua Bocaíuva, 49 – Santa Quitéria – 9 9859-0140. Terça a sábado das 17h às 23h.

RIPAS E COSTELAS CORDEIRO MACIO

Bolinho feito de cortes especiais de cordeiro macio com recheio de queijo cremoso e tempero a base de ervas finas no pão bolinha.

Dr. Raul Carneiro Filho, 284 – Água Verde – 3332-8816. Terça a sábado das 19h às 23h. De terça a sexta cobra 3,90 de couvert, sábado de 5,90.

SILZEUS

Dois bolinhos de carne, cheddar com bacon frito, fatias de bacon, alface, tomate e maionese especial de alho no pão francês.

Via Veneto, 500 – Santa Felicidade – 3077-2953. Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 0h. Cobra entrada R$ 7,00 na sexta e no sábado a partir das 19h.

TAKE YOUR BEER

Bolinho grelhado de carne de Angus e linguiça Blumenau, temperado com especiarias e temperos caseiros. Maionese especial da casa, queijo prato e cheiro verde servido no pão bolinha.

Tapajós, 1047- Bom Retiro- 3328-1999. Terça a sexta das 17h às 23h. Sábados das 11h às 23h. Domingos das 14h às 20h.

THE BEST HAND FOOD

Bolinho de carne, fatia de queijo cheddar, creme de queijos, maionese de alho, cheiro verde no pão sweet honey. Acompanha maionese da casa.

Via Veneto 1421- loja 7 e 8 – Santa Felicidade- 3016-5656. Segunda a sábado das 18h30 às 23h.

TIWANAKU

Bolinho de carne com malte de cerveja e bacon, coberto por molho cremoso de três queijos, chimichurri e manjericão fresco no pão artesanal.

Opção vegetariana: bolinho de falafel, chimichurri e manjericão no pão artesanal.

Camões, 172 – Alto da XV – 3018-3519. Almoço: de segunda a sexta das 11h30 às 14h. À noite: de quarta a sexta das 17h30 às 23h. Sábado e domingo das 16h às 23h.