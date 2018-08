Encontro dos Favoritos

Ganhador do Prêmio Alshop na categoria alimentação, o Outback está realizando, por tempo limitado, o Encontro dos Favoritos. É um menu especial, com prato principal, um aperitivo e uma sobremesa. O carro-chefe é um encontro da tradicional Ribs com a Bloomin’ Onion. Chamada Royal Bloomin’ Ribs (R$ 67),nesta nova versão, a costela de porco é desossada e empanada no mesmo mix de temperos da famosa cebola em pétalas, que acompanha o prato com molhos e crocantes batatas fritas.

Na categoria aperitivo, compartilhe o Big Five Boomerang (R$ 65), em que os clientes podem aproveitar cinco opções ao mesmo juntas: as sobreasas de frango empanadas, batatas fritas cobertas com mix de queijos e bacon, costelinhas de porco ao molho billabong, camarões empanados envoltos em molho exclusivo e pétalas de cebola gigante.

Até a sobremesa foi customizada na maior provocação. Surge o Rock Thunder Shake (R$ 32,50), milkshake de chocolate com creme de avelã, crumble de biscoito e o clássico brownie no topo com chantilly.