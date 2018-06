Comes&Bebes/Natureba chique

Cada vez mais, a saúde vira ingrediente dos cardápios. E uma nova casa com essa preocupação surge em Curitiba. Na verdade, um supermercadinho:

Bee. O Empório Natural

Naquela esquina em plena Avenida Batel, onde havia o Supermercado das Bandeiras, que faliu de um dia para o outro e…bem essa é outra história. Vamos ao que interessa: nesse local, brotou o Bee. O Empório Natural, farto de aromas e sabores de bons cafés, lanches, ingredientes orgânicos e de produtores locais, além de ambiente bem arquitetado para um encontro também ao redor de vinhos e espumantes.

O Empório Natural tem no nome dois significados que remetem à natureza: Bee é abelha em inglês e associada à vogal O surge a palavra Bio, do grego vida, explica Adailton Becker, diretor administrativo do empreendimento.

Assim, prima pela sustentabilidade também pela vizinhança com os fornecedores.Tudo orgânico, o leite é da Família Escher (Campo Magro); as verduras procedem de Colombo e Bocaiúva do Sul, como também a coalhada e queijo fresco do Recanto Verde; as geleias Blaszkowsky são de São Bento do Sul – SC) ; Café do da Terrara (Londrina); torradas e granolas da Amábile (Quatro Barras); ovos Tiniara, de Mandirituba. As cervejas artesanais são de diversas marcas curitibanas.

Com iguarias assinadas por Danio Braga, Karyne Iancóski e José Guilherme Thomé, tendo Aline Quissak como nutricionista responsável, os produtos fabricados no Bee não contêm corantes artificiais, conservantes artificiais, realçadores de sabor e produtos irradiados.

Antes de abrir, nesta semana, o Bee já fez sucesso em março, ao participar do Gastronomix, evento gastronômico do Festival de Curitiba, com um inesquecível brownie com sorbet de frutas orgânicas e calda de chocolate, sem glúten nem lactose.

Na loja se encontram verduras, pães, temperos, farinhas, grãos e massas, queijos, frios, castanhas, chás, vinhos, azeites , cervejas artesanais, peixes, carnes e aves congelados, além de produtos funcionais encapsulados e itens voltados ao fitness e aos veganos.

A beleza do espaço é outra atração. O imóvel leva a assinatura histórica de Rubens Meister, o mesmo que projetou o complexo do Teatro Guaíra. Agora, o arquiteto Jayme Bernardo remodelou o espaço para a nova finalidade, propondo conchego com sofisticação, valendo-se de madeiras, árvores e folhagens.

Anote: Avenida do Batel, 1665, fone 3095-6330. Abre das 7h30h às 21h30, de domingo a domingo.