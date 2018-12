Férias em Minas?

Se Belo Horizonte for seu destino de férias, não deixe de alimentar o espírito em Inhotim e o corpo no Mercado da Boca. O amplo e interessante espaço reúne boa gastronomia, entretenimento para todas as idades, convivência e interação em um ambiente descomplicado. O projeto foi idealizado nos parâmetros dos mercados internacionais, como o da Ribeira (em Lisboa) e o de San Miguel (em Madri).

Conta com 4.000 m² agrupando grandes operações, como bares de gin, cervejas e drinks, adega de vinhos com dezenas de rótulos, restaurantes, empório, espaço kids, empório, incluindo estacionamento com capacidade de até 400 vagas. O arquiteto Gustavo Penna assina o ambiente charmoso e descomplicado, com mesas comunitárias e infraestrutura completa. Outro parceiro de destaque no planejamento do empreendimento foi o premiado Gustavo Greco, responsável pelo nome e pela identidade visual do projeto.

Mas além do aspecto arquitetônico, o destaque fica mesmo por conta dos renomados chefs que são parceiros do projeto. Entre eles figuram Flavio Trombino, Fred Trindade, Ivo Faria, Rodrigo Zarife e o francês Emmanuel Ruz, dono de uma estrela Michelin. E quem assina a curadoria gastronômica do mercado é Alexandre Minardi.

Da Boca nasceu em março deste ano, numa iniciativa dos empresários Marcela e Lucas Nunes, que vêm de família tradicional do meio varejista; os empresários Lucas Vereza e Felipe Tiradentes, da Produtora Prime, com expertise no setor de eventos e entretenimento; a empresária Jercineide Castro, gestora de empresas de diversos segmentos, incluindo shopping centers e hotelaria, além dos empresários Armando Guerra Jr. e Renato Guerra, empreendedores do setor de shopping centers.

São mais de 30 operações, com unidades do Alma Chef, Green Up e Green Up Café, Mi Garba, Morada Mexicana, Oh My Churros!, Patuscada e Samba Fresh, além de novidades criadas especialmente para o empreendimento: Clandestino, Experiência Rullus, La Boqueria, Marché du Pain, Prima Napoletana, Tasca Lusitana e W.Burger.

Entre as novas operações estão o Rokkon, referência em gastronomia japonesa; Roça Capital, que já possuía unidades no Mercado Central e no Mangabeiras com seus queijos de diferentes regiões mineiras e outros produtos artesanais; o Tapas! Tapas!, segunda operação do chef Rodrigo Zarife, cheio de brasilidade e referências espanholas, e adega Sangría Lolea, loja dedicada à bebida espanhola – uma pedida muito bem-vinda neste verão escaldante e com o charme do design único da garrafa.

Anote: Av. Toronto, 156 – Jardim Canadá, em Nova Lima Abre quinta das 18 às 23h, na sexta e sábado das 12 à meia-noite e aos domingos das 11 às 19h. (Ah, Inhotim é um estupendo museu a céu aberto em Brumadinho).