Ceia com sabor

Quem é da cozinha sabe da dificuldade em dar sabor às aves parrudas, fazer uma farofa de festa e deixar o suíno tenro.

A chef Ana Paula Mafra é forno e fogão. Que comida deliciosa! Há mais de 30 anos no metiê, ela comanda a cozinha do Dinorah Gastronomia e coloca a ceia de Natal ao alcance de todas as famílias.

Incrível mesmo: ceia natalina saborosa e preço “bem gostoso”. O cardápio que serve cinco pessoas custa 250 reais. Mas se a família é grande, tem opção para vinte pessoas e o preço é de 950 reais. Calma, não é valor individual, é o valor total mesmo. Presente de Papai Noel!

A ceia de Natal do Dinorah Gastronomia conta com arroz à grega, farofa festiva, salpicão de frango, chester recheado e carne suína (lombo ou porco à pururuca), além de canapés com antepasto de berinjela e creme de azeitonas.

Tem ainda doces finos e panetones decorados.

Empresa familiar, vale a pena conhecer o bufê do dia-a-dia. É composto por uma grande variedade de saladas e pratos quentes. E passou também a abrir aos domingos, além de fornecer assados para viagem.

As encomendas da ceia natalina podem ser feitas pelo (41) 3245-3859 e a retirada no dia 24 no restaurante (Rua General Potiguara, 2803 – Fazendinha). Mais: https://www.facebook.com/dinorahrestaurante/