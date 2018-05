Comes&Bebes Desafio

Novidades para área de lazer do Pátio Batel

Com direito ao prêmio de ter espaço por um ano no Pátio Batel, após julgamento de três meses, Spark CO Smoothies e Flè Cacau & Oliva foram os vencedores do 1º Desafio Gastronômico de Startups. A final do certame, uma parceria do Centro Europeu com o shopping, aconteceu na noite dessa quinta-feira, com cinco finalistas.

A Spark CO Smoothies, que pretende suprir a falta de opções saudáveis dentro do mercado de fast-food, vai servir sucos vitaminados (ou smoothies) com chia, chá verde e cacau. Os produtos têm como base leites vegetais, entre eles os leites de castanha do Pará e amêndoas e os iogurtes produzidos com probióticos. Além de vender o produto para consumo instantâneo, haverá kits para que o consumidor possa bater no liquidificador em casa.

A Flè Cacau & Oliva, também com foco no alimento saudável, trabalha com trufas e barras de chocolate feitas com azeite de oliva nos sabores cacau 70%, cacau 54%, ao leite, café, cappuccino, castanhas, framboesa, maracujá, limão siciliano e laranja. As gorduras à base de leite são substituídas pelo azeite de oliva extra virgem, uma das gorduras vegetais de melhor qualidade nutricional. Além disso, os preparos não levam adição de açúcar refinado, glúten, lactose, conservantes, acidulantes, corantes e outros ingredientes nocivos à saúde.

Além do espaço físico equipado, os premiados vão contar com a monitoria e acompanhamento do negócio por profissionais do Centro Europeu.