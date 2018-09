Quem quiser dar o grito da liberdade e escapar da cozinha neste feriado, confira:

La Linda

Para o almoço desta sexta 7, La Linda abre com seu cardápio argentino, repleto de cortes nobres, como o Matambre a la Pizza (R$51), que consiste em capa de costela com queijo, molho de tomate, azeitonas e pimentão, Ojo de Bife (R$57); Bife de Chorizo (R$57) e Paleta de Cordero Patagónico (R$135). Tem saladas, massas (confira o Maltagliati com Ragú de Cordero Patagónico) e, para finalizar um dia dedicado à independência, farte-se de pudim elaborado com o decantado doce de leite argentino ou dos irresistíveis churros, servidos com doce de leite e sorvete artesanal de banana.

Além do feriado, abrindo excepcionalmente das 12 às 15h, La Linda- Carnes y Otras Cositas Más também atenderá no sábado e domingo para almoço. Rua Presidente Rodrigo Otávio, 835 – Alto da XV. Fone (41) 3078-1732.