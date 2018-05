Comes&Bebes Cão Véio

Chef Fogaça em Curitiba

A abertura festiva da filial curitibana do Cão Véio será nesta quarta dia 9, com presença do chef Herinque Fogaça, sócio com Fernando Badauí, vocalista da banda CPM22, e Marcos Kichimoto, promoter da noite paulistana. Essa é a quinta filial da marca no Brasil sendo três em São Paulo, uma em Brasília. O restaurante tem capacidade para 80 lugares sentados e, em junho, deve ganhar um novo deck com a possibilidade de dobrar a capacidade.

Fogaça, famoso pelo programa MasterChef, vai receber clientes a partir das 18h. Anote: Rua Ângelo Sampaio, 1.744, no Batel.

Cão Véio é especialista em carnes (Filé Brasileiro é imperdível e a almodêga é de gado tipo Kobe!), hambúrgueres artesanais e sanduíches com receitas assinadas pelo chef Fogaça.

O sanduíche mais famosos do menu é o Mastim, preparado com cupim assado e finalizado na manteiga de garrafa com vinagrete de agrião, cebola rocha e tomate. É servido no pão caseiro com mandioca frita e custa 40 reais.

O hambúguer-sensação chama-se Bruto, custa 44 reais. Dentro de um brioche estão 200g de carne, queijo gruyère, bacon, salada crocante, tomate, cebola roxa, pepino doce e mostarda dijon. Acompanham batata palito e maionese caseira de dill.

Para os vegetarianos, a sugestão é o Granola, sanduíche no pão australiano com cogumelos porcini, shitake e shimeji, alho poró, tomate, cebolinha e queijo gruyère. É servido com mix de folhas, tomate pêra e mostarda dijon e custa 44 reais.

Para beber, 26 coquetéis, sendo 16 autorais e dez clássicos, além de vinte opções de chopes. E na decoração, advinha: temas caninos. Cão Véio abre de segunda a sábado, das 18h à meia-noite.