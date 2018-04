Comes& Bebes&Mondrí

Mondrí para todas as torcidas

Comandado por Ricardo Augusto Valle Pinto Coelho e os acionistas investidores Paulo Cesar Cardoso de Moraes e Z&K Empreendimentos, o Mondrí Getúlio é o primeiro do grupo e fica sob os domínios do Atlético Paranaense. Mas não é de uma torcida só. Está democraticamente aberto para todas as torcidas. O nome do espaço remete ao artista plástico Piet Mondrian, daí as cores e a geometria da decoração.

Por enquanto, está operando com a Açaí & Cia, Pier 34, Schoppen Bitte, Big Five e Astoria Drinks e Petiscos. E novos Mondrí estão previstos em Curitiba e em São José dos Pinhais. O próximo deve ser no italiano bairro de Santa Felicidade, em dezembro.

“É com imenso prazer que inauguraremos o Mondrí Getúlio que trará o conceito de um polo gastronômico diferenciado, atendendo às necessidades da região que não tem muitas opções de restaurantes inovadores”, diz Ricardo, observando: “Cada detalhe foi pensado com carinho, com o objetivo de envolver desde funcionários, fornecedores, locatários e clientes para que fiquem à vontade no espaço e possam desfrutar de momentos únicos, com valores acessíveis. Além disso, geramos 40 empregos diretos e 160 indiretos”.

O Mondrí Getúlio, por enquanto, ocupa 77m² e fica localizado ao lado do portão H do estádio da Arena da Baixada, conta com cinco operações, uma área climatizada de 150m², sendo que a capacidade é de 90 pessoas sentadas e 200 em pé.

E funciona de terças a quintas-feiras, das 17h às 23h, sextas-feiras das 17h às 0h, sábados das 11h às 0h e domingos das 11h às 21h. Abre também à segundas se houve jogo no estádio.

Açaí & Cia

Com simpática turma liderada pelos empresários Leandro Ribeiro Juski e Ricardo de Lima Rodrigues, a segunda loja da franquia oferece um produto diferente com muita qualidade de sabor e principalmente segurança alimentar. O diferencial é que os produtos são frescos e feitos na hora, com ingredientes naturais. O cardápio conta com os mais variados tamanhos e adicionais para todos os estilos e gostos. A loja também oferece sucos naturais e milk shake. As opções variam de 10 a 50 reais.

Astoria Drinks e Petiscos

Os sócios Fábio Torres Fernandes, Thereza Christina Figueiredo de Aguiar e a chef Glaucia Sartori, no comando da cozinha, oferece drinques tradicionais da Espanha e algumas noividades. Os petiscos variam desde a tradicional carne de onça, como também a tábua de frios, camarão à milanesa acompanhado de batata frita, salgadinhos sortidos, bolinhos de bacalhau e iscas de tilápia, para citar algumas das delícias oferecidas. O valor dos drinques vai de 20 a 30 reais e das porções, de 20 a 40. Além disso, o Astoria servirá um cardápio especial de acordo com o dia da semana, como por exemplo: na quarta-feira será o dia da Carne de Onça; na quinta-feira, dobradinha, acompanhada de pão, cebolete e queijo ralado; na sexta tem sopas Eslava e a de Capeletti in Brodo (muito deliciosa!, é receita particular da família Sartori). Finalmente no sábado, o destaque é para a Feijoada light.

Big Five

Fernando Alegransi apresenta hambúrgueres diferenciados e porções em cone de batata, polenta e anéis de cebola. O nome da casa vem da psicologia: o método Big Five traça cinco fatores para identificar todos os tipos de personalidade existentes no mundo. Já a “comestível” Big Five conta com um cardápio recheado para todos os gostos e sabores. Oferece também chope artesanal no sistema self-service, onde o cliente possui um cartão recarregável que insere na máquina para comprar a quantidade desejada da bebida. Os valores dos hambúrgueres variam entre 25 a 36 reais e as porções no cone de 8 a 15 reais. Produtos vegetarianos e veganos já devem estar no cardápio.

Pier 34

Dos empresários Lyzandra Stein e Fabiano Loureido, o Pier 34 oferece crepes e tapiocas, diversificando sabores e misturando as melhores combinações. Abrindo suas unidades nos pontos mais estratégicos de Curitiba e Região metropolitana, o Pier 34 vem com a ideia de proporcionar bons momentos aos seus clientes. Com um ticket médio de 25 a 30 reais, é possível escolher um dos recheios e optar por massa de crepe francês ou tapioca.

Schoppen Bitte

O chope está sob responsabilidade dos empresários Rafael Enes e Valeria de Oliveira. (O nome chama atenção: bitte significa por favor e Schoppen é a origem em alemão da palavra chope). O produto é servido em copos de vidro e canecas, todas congeladas. O chope, premium, é do Grupo Petrópolis. As novidades do cardápio são os chopes de vinho e trigo. Outro diferencial é um balcão refrigerado no qual fica exposto ao público os barris que estão sendo utilizados e também chopeiras novas e importadas. Dez reais é o preço médio da caneca. A operação terá o cartão fidelidade no qual o cliente poderá consultar seus pontos de forma online. A cada dez pontos, o cliente ganha um chope de brinde de sua preferência.