Bahia e Palmeiras fizeram nesta quinta-feira um jogo ruim pela Copa do Brasil, em Salvador, mas ainda assim protagonizaram um momento marcante. No empate em 0 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, foi utilizado pela primeira vez em torneios nacionais a revisão no campo do de um lance através do árbitro de vídeo. O auxílio serviu para cancelar um cartão vermelho dado a Gregore, do Bahia, o transformando em amarelo.

Daqui a duas semanas as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Allianz Parque, em São Paulo. Quem vencer estará nas semifinais. O Palmeiras até lá terá a presença do técnico Luiz Felipe Scolari, que se apresentará ao clube nesta sexta-feira.

Um dia antes da chegada de Felipão, o Palmeiras testou alterações que possivelmente serão adotadas daqui para frente. A principal delas foi a entrada de um centroavante alto, para distribuir lances de bolas aéreas e tentar prender a bola no setor ofensivo. O papel coube a Deyverson, criticado pela torcida e sem nenhum gol em partidas oficiais na temporada. O time apostou também em um meio-campo mais marcador e sem armadores de origem.

A estratégia de jogo deu certo no começo, quando o Palmeiras teve velocidade para pressionar o Bahia e quase chegou ao gol. Na chance mais clara, ainda no primeiro minuto, o goleiro Anderson saiu nos pés de Dudu para fazer a defesa. Depois disso, Deyverson quase marcou de bicicleta e teve outras duas chances para marcar.

O Bahia aos poucos conseguiu avançar e só chegava ao ataque graças ao meia Zé Rafael. O jogador conduziu o time para as jogadas mais perigosas, mas sentia falta de algum companheiro do mesmo nível técnico para auxiliar na conclusão dos lances. A equipe da casa levou mais perigo no segundo tempo, pois dificultou a saída de bola do Palmeiras, além de superar o seu meio-campo superado com velocidade.

Quando o time parecia acuado, conseguiu um contra-ataque armado por Dudu e concluído no pênalti cometido em Artur. O árbitro Anderson Daronco marcou a falta e expulsou Gregore, mas logo depois foi comunicado pelo rádio da necessidade de rever o lance. Foram cinco minutos de paralisação até o cartão vermelho ser trocado pelo amarelo, para alívio do banco de reservas palmeirense, que temia pelo cancelamento do pênalti. O pior ainda estava por vir para o Palmeiras. Bruno Henrique acertou o travessão, aos 30 minutos da segunda etapa, na execução do pênalti.

A principal aposta para o jogo, Deyverson acabou expulso após cotovelada em Mena. As seguidas paralisações levaram a partida a ter nove minutos de acréscimos. No fim a equipe paulista recuou totalmente. Com um a menos em campo, o empate sem gols virou lucro.

Os times voltarão a jogar no domingo pelo Campeonato Brasileiro, ambos longe de casa. O Palmeiras vai visitar o América Mineiro, enquanto o Bahia terá pela frente o Fluminense.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 X 0 PALMEIRAS

BAHIA – Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore, Elton e Vinícius; Edigar Junio (Marco Antônio), Zé Rafael (Élber) e Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés (Gustavo Scarpa); Willian (Artur), Dudu (Thiago Santos) e Deyverson. Técnico: Paulo Turra.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS – Diogo Barbosa, Zé Rafael, Felipe Melo, Bruno, Tiago, Gregore.

CARTÃO VERMELHO – Deyverson.

RENDA – R$ 748.678,50.

PÚBLICO – 27.014 pagantes.

LOCAL – Fonte Nova, em Salvador.