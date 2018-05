Com reservas e sem pretensões, Real Madrid perde do Sevilla fora de casa

Sem maiores pretensões no Campeonato Espanhol, o Real Madrid não resistiu ao Sevilla e foi batido por 3 a 2, nesta quarta-feira, fora de casa, em jogo adiado da 34ª rodada. O time visitante entrou em campo com uma formação reserva, sem Cristiano Ronaldo e Marcelo, entre outros destaques da equipe.

O Sevilla aproveitou a oportunidade e somou mais três pontos. Com 54 pontos, ocupa o sétimo lugar de olho no sexto, que dá vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O Villarreal é quem ocupa o sexto posto, com 57. Já o Real, mais preocupado com a final da Liga dos Campeões, no dia 26, segue em terceiro, com 72 pontos.

De uniforme azul, o Real Madrid entrou em campo com poucos titulares. Até o goleiro Navas ganhou descanso nesta quarta. Somente o zagueiro Sergio Ramos e o volante brasileiro Casemiro estiveram em campo, daqueles que são titulares absolutos da equipe. Benzema, Asensio e Lucas Vásquez integraram o time.

Mesmo com estes reforços, o Real não conseguiu parar o Sevilla. Após lançamento em profundidade, a bola sobrou para Wissam Ben Yedder, que ganhou do zagueiro no corpo e bateu na saída do goleiro Casilla, aos 25: 1 a 0.

Na sequência, o Sevilla quase anotou o segundo gol, numa vacilada geral da defesa visitante. A defesa tirou a bola em cima da linha. Na base da insistência, o time da casa chegou ao segundo gol aos 44, com Miguel Layun, depois de novo erro da zaga do Real.

Para o segundo tempo, o time visitante voltou mais ofensivo. E teve grande chance para descontar aos 12 minutos, quando Sergio Ramos cobrou pênalti. Com direito a paradinha, o zagueiro carimbou o travessão e desperdiçou a oportunidade.

Sem esconder a falta de motivação, o Real caiu de produção depois da chance perdida. E o Sevilla foi para cima para buscar o terceiro. Aos 37 minutos, Gabriel Mercado cruzou da linha de fundo, a bola desviou em Sergio Ramos e entrou.

Apenas três minutos depois, os visitantes descontaram. Após cruzamento da direita, Borja Mayoral escorou de cabeça e balançou as redes, finalizando o placar. E, nos instantes finais da partida, Sergio Ramos teve outro pênalti para se redimir. Aos 49 minutos, ele mandou para as redes e reduziu novamente o placar, antes do apito final.