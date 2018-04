Com queda do dólar, juros futuros fecham perto dos ajustes de segunda-feira

Os juros futuros encerraram a sessão regular desta terça-feira, 10, perto dos ajustes de segunda-feira, 9. No caso dos contratos curtos e intermediários, as taxas repetiram os valores observados no fim do turno regular na segunda-feira. Os vencimentos mais longos fecharam com leve viés de alta.

A desaceleração da alta das taxas no turno da tarde foi motivada pela virada no câmbio, onde o dólar passou a cair em relação ao real. O enfraquecimento da moeda americana no mercado doméstico acompanhou o comportamento da divisa americana ante todas as principais moedas emergentes e ligadas a commodities. Entre essas, as únicas exceções foram a relação da moeda dos EUA com o rublo russo e com a lira turca. O fortalecimento do petróleo nos mercados futuros de NY (Nymex) e de Londres (ICE) influenciou o comportamento da divisa americana.

Assim, o DI para janeiro de 2019 encerrou a sessão regular a 6,275% ante 6,274% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2020 encerrou a 7,09% ante 7,10% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 encerrou a 8,13%, mesma taxa do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 encerrou a 9,21% ante 9,19% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 encerrou a 9,73% ante 9,70% no ajuste de ontem.