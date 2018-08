O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta quinta-feira uma lista de 22 jogadores convocadas para dois amistosos que a seleção brasileira vai fazer em setembro contra o Canadá. E o treinador incluiu na relação a meia-atacante Marta, que está no Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Da relação de 22 nomes anunciados por Vadão para os amistosos em Ottawa, apenas quatro atuam em clubes do futebol nacional, sendo elas a goleira Bárbara, a defensora Tayla e as atacantes Raquel e Adriana.

As jogadoras convocadas se apresentam no dia 31 de agosto e ficam à disposição da seleção até 4 de setembro. A primeira partida será em 2 de setembro em jogo aberto ao público. O segundo amistoso está marcado para o dia 4, com portões fechados. E ambos ocorrerão no Estádio TD Place.

Em meio aos amistosos, o dia 3 de setembro é aguardado com expectativa por Vadão e também por Marta. É nesse dia que a Fifa anunciará os finalistas de 2018 do prêmio “The Best”, sendo que eles estão entre os indicados aos prêmios de melhor técnico e melhor jogadora, respectivamente. A festa de gala para premiação está marcada para 24 de setembro.

Neste ano, a seleção feminina conquistou o título da Copa América, que foi realizada no Chile, em abril, desempenho que a classificou para o Mundial de 2019 e a Olimpíada de 2020. Mais recentemente, a equipe participou do Torneio das Nações nos Estados Unidos e ficou em terceiro lugar entre os quatro participantes.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Bárbara (Kindermann) e Aline (Tenerife/Espanha);

Defensoras: Mônica (Orlando Pride/EUA), Bruna Benites (Meizhou Huijun/China), Rafaelle (Changchun Volkswagen/China), Tayla (Santos), Rilany (Atlético de Madrid/Espanha), Letícia (Sportsclub Sand/Alemanha) e Fabiana (Wuhuan Chedu/ China);

Meio-campistas: Andressinha (Portland Thorns/EUA), Camila (Orlando Pride/EUA), Andressa Alves (Barcelona/Espanha), Marta (Orlando Pride/EUA) e Thaisa (Milan/Itália);

Atacantes: Adriana (Corinthians), Beatriz Zaneratto (Incheon Hyundai/Coreia do Sul), Cristiane (Changchun Volkswagen/China), Debinha (North Carolina Courage/ EUA), Thais Duarte (Incheon Hyundai/Coreia do Sul), Raquel (Ferroviária), Darlene (Benfica/Portugal) e Ludmila (Atlético de Madrid/Espanha).