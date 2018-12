No primeiro evento da temporada, dia 14 de dezembro, os artistas Jamie Jones, Bob Moses, Rick Maia e Thomas Schumacher comandam as pick ups ao lado dos brasileiros Albuquerque, Conti&Mandi, Michel Saad e Victor Ruiz

Oficialmente a estação mais quente do ano começa apenas no dia 21 de dezembro, mas no Warung Beach Club a festa de abertura do verão será realizada no dia 14 de dezembro (sexta-feira). Para o primeiro evento do Warung Summer 2019, o Templo da música eletrônica recebe Jamie Jones, Bob Moses, Rick Maia e Thomas Schumacher B2B Victor Ruiz, além dos brasileiros Albuquerque, Conti&Mandi e Michel Saad.

Dentre os headliners desta noite especial, o DJ londrino Jamie Jones, que coleciona bons momentos no Warung, retorna ao local após o sucesso da abertura do verão passado. Já a dupla canadense Bob Moses – Tom Howie e Jimmy Vallance – que esteve no Club há dois anos, é conhecida por reunir seus talentos para escrever, cantar e tocar em um incrível live act.

Estreante no Warung, o alemão Thomas Schumacher chega para fazer um B2B com o DJ e produtor brasileiro Victor Ruiz. Schumacher, que atua na cena mundial há mais de 25 anos, continua surpreendendo ao explorar sonoridades modernas que misturam construções minimalistas com synths e vocais. Rick Maia é outro artista do line up da noite que reúne paixão e inteligência musical, o que o destaca como um dos DJs que mais entende de Dance Music. O aquecimento da pista para os headliners fica por conta dos brasileiros Albuquerque, Conti&Mandi e Michel Saad.

Sobre os artistas

Jamie Jones – Reconhecido mundialmente como uma das estrelas em ascensão do Techno, o londrino Jamie Jones faz parte de um seleto grupo de ótimos DJs de House e Techno. Dono da gravadora Hot Creations, juntamente com seu amigo Lee Foss, é um dos maiores incentivadores de novos projetos, labels e festas ao redor do mundo. Jamie Jones coleciona vários prêmios, foi eleito DJ Nº 1 pelo site Resident Advisor, Melhor DJ do Reino Unido pelo Best of British e também Melhor DJ de Deep House pelo DJ Awards Ibiza.

Bob Moses – Formado em New York pela dupla canadense Tom Howie e Jimmy Vallance, Bob Moses é conhecido pela combinação de um set eletrônico com uma banda de rock. Segundo Vallance, tudo flui em conjunto para formar um mix contínuo na pista, com destaque para o som original com vocais e guitarra ao vivo.

Rick Maia – O artista Rick Maia se tornou conhecido pela sua paixão e inteligência de compreender as pistas de dança. O talento e a residência na FACT Magazine também renderam ao artista apresentações memoráveis ao redor do mundo, com destaque para lugares como o Warung Beach Club, Ministry of Sound Club, Space Ibiza e Dimensions Festival.

Thomas Schumacher – DJ há mais de 25 anos, o alemão Thomas Schumacher conquistou sua primeira residência em 1990 e em pouco tempo passou a integrar o cast da lendária gravadora Bush, pela qual emplacou alguns de seus maiores sucessos como Ficken e When I Rock. Desde então é um dos artistas mais conhecidos de sua geração e autor de inúmeros projetos e hits.