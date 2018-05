Com Gonzalo Carneiro, São Paulo treina de olho no Atlético-MG

O atacante Gonzalo Carneiro fez nesta quarta-feira o primeiro treino com o restante do elenco do São Paulo, no CT da Barra Funda. O uruguaio, contratado no mês passado, não joga desde novembro, quando ainda estava no Defensor, e passou por um processo de recuperação de uma lesão que começou ainda no Uruguai e está em fase final.

O clube tem expectativa de que Carneiro possa estar à disposição do técnico Diego Aguirre em uma semana. No treino desta quarta, após a folga no feriado de terça, ele participou da atividade de aquecimento com os colegas.

O time volta a campo só no sábado, diante do Atlético-MG, em casa, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O trabalho desta quarta no CT foi dividido em três etapas. Depois do aquecimento, Aguirre comandou um exercício técnico em campo reduzido, com enfrentamento entre duas equipes. Em busca do gol, os times podiam usar os “curingas” que ficaram posicionados nas laterais da área de jogo.

Por fim, um complemento técnico-tático encerrou a tarde de ajustes. O São Paulo voltará a jogar no Morumbi depois de 16 dias. No último confronto, empatou por 2 a 2 com o Atlético-PR e deu adeus à Copa do Brasil.