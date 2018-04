Com gols brasileiros, Manchester City goleia West Ham e persegue recordes

Com o troféu já na bagagem, o Manchester City agora buscar recordes no Campeonato Inglês. E, neste domingo, deu mais um passo para alcançar marcar importantes na competição. Jogando fora de casa, contou com boa atuação dos brasileiros do time e até com gols “feios” para golear o West Ham por 4 a 1 – Gabriel Jesus e Fernandinho deixaram suas marcas.

O resultado levou o time do técnico Josep Guardiola aos 93 pontos, perto de superar os 95 do recordista Chelsea, então comandado por José Mourinho, na temporada 2004/2005. Faltam duas rodadas para o fim do Inglês. Até lá, poderá também impor o novo recorde de gols marcados em apenas uma edição do campeonato. O time tem agora 102 e a marca vigente é de 103.

Nesta busca, o City contou com a ajuda do rival e também do acaso. O primeiro gol, marcado aos 13 minutos de jogo, saiu em finalização de Leroy Sane desviada pela zaga. O segundo gol veio após uma série de trapalhadas da defesa, a começar pelo goleiro Adrian, culminando em gol contra de Zabaleta após quase bater cabeça literalmente com Declan Rice.

Antes do intervalo, Aaron Cresswell descontou para o West Ham, aos 42 minutos. Mas o time da casa não esboçou reação. E os brasileiros trataram de garantir o triunfo dos visitantes. Aos 8, Gabriel Jesus tabelou com Sterling, um dos melhores em campo, e completou para a redes. No fim do lance, o brasileiro se chocou com o goleiro Adrian, mas não se machucou.

O quarto gol veio em jogada semelhante, mas com Fernandinho em jogada com Sterling. O brasileiro roubou a bola na intermediária e tabelou com o inglês antes de finalizar para as redes, selando a goleada.

Com o resultado, o West Ham segue com chances de ser rebaixado. O time tem 35 pontos e ocupa o 15º posto, apenas três pontos acima da zona da degola.