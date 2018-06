Vasco vence o Sport na reestreia do Jorginho

Com gol de Ramon aos 44 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o Sport por 3 a 2 neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na reestreia do técnico Jorginho. Yago Pikachu, com dois gols, e Giovanni Augusto, com duas assistências, foram os destaques da partida, válida pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque negativo ficou por conta da péssima atuação do zagueiro vascaíno Paulão, vaiado antes, durante e depois do jogo pela torcida.

Com o resultado, o Vasco interrompeu a boa sequência da equipe pernambucana, que não perdia há cinco rodadas e era vice-líder do Brasileirão. Os três pontos colocam o time cruzmantino na 10.ª posição, com 15 pontos. O Sport caiu para quarto, com 18.

O Vasco mostrou evolução na posse de bola em relação aos últimos jogos. Não chegou a ser mérito de Jorginho, que foi apresentado na última quinta-feira e comandou apenas dois treinamentos da equipe. O bom momento da equipe se deve em função, principalmente, das atuações dos garotos Andrey e Bruno Consendey, oriundos da categoria de base vascaína.

E o primeiro gol não demorou a sair. Em bonita jogada, aos 18 minutos, o meia Giovanni Augusto tocou por cima da zaga pernambucana e deixou Yago Pikachu de frente para o goleiro Magrão. Ele arrematou de primeira para fazer 1 a 0. O autor da assistência entrou como titular no lugar de Vagner, poupado por desgaste físico.

O jogo ficou pegado no meio de campo. O Sport chegou ao empate em jogada de bola parada. Aos 43 minutos, Marlone cobrou falta e o zagueiro vascaíno Paulão desviou para o próprio gol. Ele foi o único a ser vaiado pela torcida antes do início do jogo.

Mas o Vasco voltou a ficar na frente pouco antes do intervalo, aos 45 minutos. Em mais uma assistência de Giovanni Augusto para Yago Pikachu, o atacante invadiu a área e foi derrubado por Magrão. Ele mesmo cobrou e fez. A cobrança foi no mesmo gol em que o goleiro do Sport, hoje com 41 anos, sofreu, também de pênalti, o milésimo gol do baixinho Romário, em maio de 2007.

No segundo tempo, o Sport dominava o jogo e tentava o empate. Mas o Vasco teve as melhores oportunidades. Aos 10 minutos, o lateral-direito Luiz Gustavo chegou livre na linha da pequena área, mas concluiu por cima. Em seguida, Yago Pikachu de voleio exigiu boa defesa de Magrão.

O técnico do Sport, Claudinei Oliveira, colocou Michel Bastos no lugar do volante Fellipe Bastos para dar mais profundidade às jogadas da equipe, que tocava muito apenas no meio de campo. O Vasco recuou e o time pernambucano martelou até que, aos 28 minutos, Michel Bastos, de meia bicicleta, mandou para as redes. O meia aproveitou cabeçada para trás de Paulão e o vacilo da zaga do Vasco, que só olhou a bonita conclusão.

O time cruzmaltino perdeu poder de contra-ataque e o fôlego. Jorginho foi obrigado a fazer três substituições – tirou Ricardo, Giovanni Augusto e Bruno Cosendey – por cansaço.

Mas, na base da garra, o time carioca chegou à vitória aos 44 minutos. Andrés Ríos, isolado na frente, recebeu lançamento na entrada da área e ajeitou de peito para Yago Pikachu, que chutou forte. Magrão deu rebote e Ramon chegou para fazer o terceiro gol.

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão, em sua 12.ª rodada – a última antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia -, nesta quarta-feira, às 21h45, quando enfrenta o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Sport encara o Grêmio, no mesmo dia, mas às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.