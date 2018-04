George Hiraiwa assume a Agricultura

A governadora Cida Borghetti indicou o empresário e engenheiro agrônomo George Hiraiwa para comandar a Secretária de Estado da Agricultura e Abastecimento. Natural de Assaí, no Norte do Estado, Hiraiwa trará sua experiência na área de tecnologia para estimular a inovação na agricultura, focando na produtividade e também na permanência do jovem no campo.

“O novo secretário é um técnico com ideias inovadoras e muita experiência na área rural. Ele vai dar grande contribuição para o crescimento da nossa agropecuária e para o desenvolvimento tecnológico aplicado à produção agrícola”, afirmou Cida Borghetti ao anunciar a nomeação durante encontro com lideranças de Londrina no Palácio Iguaçu. Ela salientou a trajetória profissional, a visão empresarial e a capacidade do novo secretário.

Hiraiwa disse que o Paraná tem todas as condições de utilizar a tecnologia a favor da agricultura. “Muitos municípios, como Pato Branco, Jacarezinho e Toledo, já contam com parques tecnológicos desenvolvidos que podem contribuir com os nossos agricultores”, destaca. “Além de ampliar a produtividade e dar mais eficiência à agropecuária, os projetos de inovação também despertam o interesse dos jovens a continuar trabalhando no campo”, disse.