Com direito a ‘pneu’, Wozniacki vence norte-americana na estreia em Wimbledon

Cabeça de chave número 2 em Wimbledon, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve uma vitória tranquila em sua estreia na competição. Nesta segunda-feira, ela atropelou a norte-americana Varvara Lepchenko com direito a pneu no primeiro set e avançou ao fazer 6/0 e 6/3 após 59 minutos de partida.

Na próxima rodada, Wozniacki, que busca o seu primeiro troféu do Grand Slam de Londres, enfrentará a sérvia Ekaterina Makarova, que encontrou dificuldade, mas derrotou a croata Petra Martic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 2/6 e 6/3.

Embalada pelo título no Torneio de Eastbourne na última semana, a dinamarquesa teve aproveitamento razoável dos primeiros serviços, com 59% de acerto. Mas aproveitou os vacilos do saque da adversária, que cometeu cinco duplas faltas. Wozniacki teve oito chances de quebrar o saque da norte-americana e conseguiu executá-la em cinco oportunidades.

No primeiro set, a atual número 2 do ranking foi arrasadora e fechou em 6/0 com apenas 25 minutos. Wozniacki diminuiu um pouco o ritmo no segundo e conseguiu a quebra quando a partida estava em 3 a 2. Depois, administrou a vantagem e garantiu a vitória em sua estreia.

A norte-americana Venus Williams não teve vida tão fácil em seu primeiro jogo. A vitória sobre a sueca Johanna Larsson veio de virada, em 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/1, após 2h08 de partida. Na próxima fase, a cabeça de chave número 9 da competição enfrentará a romena Alexandra Dulgheru, que derrotou a sérvia Kristyna Pliskova por 6/4, 1/6 e 6/2.

Sétima favorita em Wimbledon, a checa Karolina Pliskova também enfrentou dificuldade na estreia, mas avançou com uma vitória por 2 sets a 1 sobre a britânica Harriet Dart, com parciais de 7/6 (7/2), 2/6 e 6/1. Na segunda rodada ela enfrentará a vencedora do duelo entre a russa Ekaterina Alexandrova e a bielo-russa Victoria Azarenka.

A norte-americana Madison Keys, cabeça de chave número 10, passou pela australiana Ajla Tomljanovic por 6/4 e 6/2 e na próxima rodada jogará contra a tailandesa Luksika Kumkhum, que bateu a norte-americana Bernarda Pera por 4/6, 6/2 e 6/3.

TROPEÇO DAS FAVORITAS – A norte-americana Sloane Stephens, cabeça de chave número 4, perdeu na estreia para a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, Vekic vai encarar a sueca Rebecca Peterson, que venceu a sérvia Viktoria Kuzmova por 7/6 (7/3) e 7/6 (11/9).

A eslovaca Madalena Rybarikova, 19ª cabeça de chave, perdeu para a romena Sorana Cirstea por 7/5 e 6/3 e está fora da competição. Cirstea, na segunda rodada, vai encarar a russa Evgenya Rodina, que virou sobre a alemã Antonia Lottner em 3/6, 7/5 e 6/4.

Outra cabeça de chave que se despediu do torneio foi a chinesa Shuai Zhang, favorita número 31. Ela perdeu para a alemã Andrea Petkovic por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/2). Na próxima fase, ela enfrentará a belga Yanina Wickmayer, que derrotou a alemã Mona Barthel por 7/5 e 6/4.