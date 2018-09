Palavras de Bolso

“A educação brasileira é tão ruim, mas tão ruim, que tem gente que acha que a função de um presidiário é presidir”.

A partir de agora, nossa coluna do I&C será publicada sempre as segundas-feiras, e com ela a estreia de “As primeiras das segundas” – uma sessão com notas picantes, especulações, previsões e histórias dos bastidores político do Estado.

– Vejam a que ponto chegou à cultura no país. Com apoio financeiro do Fundo da Cultura do Governo do Estado da Bahia, foi realizada ainda no governo do PT, em Salvador, a absurda exposição denominada “Cu é lindo!”. Pasmem mais o nome e esse mesmo, e a mostra foi composta por fotografias, de grandes dimensões, retratando diversos tipos de anus. Agora me digam como liberam verba para custear uma imoralidade desta? Quem é curador responsável que aprova uma exposição nesse nível, sem o menor conceito de arte? Esse tipo de “cultura” tem que ser erradicado de nosso país.

Temos que dar um basta em tudo isso!

RB| Primeiro baile

Depois de debutar no Graciosa Country Club no último sábado, Sofia Correia Barrozo, filha de Rodrigo Barrozo e Isabela Correia Barrozo, se prepara agora para debutar, no próximo sábado, no Clube Curitibano.

RB| Viajando



Marly Camargo Rogacheski comemorou mais um aniversário durante viagem de merecidas férias na Espanha.

Felicidades!

RB| Mudança de rumo

Marco Túlio Vargas acaba de entrar no mercado imobiliário, tornando-se o mais novo franqueado da Imobiliária Remax.

Sucesso!

RB| Noite de festa

O arquiteto Eduardo Mourão comemorou mais um aniversário durante movimenta festa, na última segunda-feira, reunindo exclusivo número de convidados que curtiram a noitada madrugada adentro.

Dia 24 – O Grupo Inspirar convida para o coquetel de lançamento dos livros da faculdade. São quatro obras da área da saúde lançadas com a presença dos autores e dos franqueados das 25 unidades da Inspirar. O evento acontece, às 19 horas, na Unidade Conceito – Alameda General Raul Munhoz, 12 – São Francisco.

Dias 24 a 26 – Miami sedia nesse período o 14º Seminário Como Ingressar no Mercado Norte-Americano, promovido pela Brazilian-American Chamber of Commerce of Flórida. O intuito do seminário é dar uma visão panorâmica, e prática sobre diferentes assuntos para empresários e/ou executivos que tem interesse em fazer negócios nos EUA ou que tem interesse em ingressar no mercado americano com produtos e/ou serviços. Informações – business@brazilchamber.org ou + 1 – 305 – 579-9030.

Dias 24 a 26 – A Associação Comercial do Paraná convida para o curso Gestão de Equipes Comerciais com Luiz Gaziri, que acontece neste período, das 19 às 22 horas.

Dias 25 a 6/10 – A Prefeitura de Pinhais realiza nesse período no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann, o 13º Festival de Teatro de Pinhais com oficinas gratuitas. Inscrições de 4 de junho a 27 de julho através do site pinhais.pr.gov.br. Informações 41 – 391205253.

Dia 25 – ITALCAM – Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, indústria e agropecuária e o Ministério da Cultura convidam para a abertura do 13º Festival de Cinema Italiano, que acontece hoje no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, Parque do Ibirapuera, Portão 3, São Paulo/SP. O filme de abertura será “Come un gatto in tangenziale” – Como um gato marginal, com direção de Riccardo Milani com Paola Cortellesi e Antônio Albanese. Informações 11 – 4564-4702. Carmo Dalla Vecchia – ator destaque em produções brasileiras e italianas, recebe o público e abre o 13º Festival de Cinema Italiano como mestre de cerimônia. A recepção tem início às 19 horas, welcome drink, à às 20h30min, e o coquetel acontece, às 22h30min.

Dia 25 – Logo mais, das 8h30min às 12horas, estará acontecendo no Auditório da ACP – Associação Comercial do Paraná, o Road Show ACREFI 2018.

Dia 25 – A Associação Comercial do Paraná – ACP e seu Conselho de Tributação convidam para a palestra “Quanto vale sua empresa (Valuation)?”, proferida por Luis Roberto Antonik. Informações ponchek@acp.org.br.

Dias 25 a 30 – A Editora Inverso – editorainverso.com.br estará participando da 11ª Edição da Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. A InVerso estará presente com seu representante e todo o catálogo infantil.

Dia 25 – O Solar do Rosário – solardorosario.com.br promove hoje, das 9h30min às 11h30min, o curso de História da Arte com Liana Zilber Vivekananda. No programa; Pré-história, Suméria e Egito. Informações através do telefone 3225-6232.

Dia 25 – O Lady&Lord comemora 35 anos de muito sucesso inaugurando uma nova unidade no Shopping Mueller, agora no piso L2, durante movimentado evento com início logo mais, a partir das 18 horas. A festa será animada ao som do Smooth N’Dizzi/residente do +55 e contará com um desfile com produções do Lady&Lord e muitas novidades.

Dia 25 – Anna Letycia Loyola apresente Cama Foresta -# true-selfie, que acontece logo mais, às 16 horas, na Trousseau – Pátio Batel.

Dia 26 – Acontece logo mais, às 19h30min, na Livrarias Curitiba, do Shopping Estação, um bate papo literário e noite de autógrafos com os escritores Simone Mattos e Ruy Barrozo, autores de Valentina, a vida vem de trem, e Palavras de Bolso, respectivamente.

Dias 26 a 28 – Acontece nesse período no Anhembi, em São Paulo, a ABAV EXPO 2018 – CONECTA. Saiba mais em abavexpo.com.br.

Dia 26 – A Associação Comercial do Paraná e seu Conselho Político convidam para o encontro com o candidato ao governo do estado, João Arruda/MDB, que acontece logo mais, às 18h30min.

Dia 26 – A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves/RS realiza hoje, às 19h30min, na Casa das Artes palestra com José Paulo Iahnke Marinho, Secretário de Segurança Pública, que falará sobre – Como melhorar a segurança em seu estabelecimento.

Dia 27 – Nabi e Eliana Mellem e os filhos Rafael, Ricardo e Rodrigo convidam para as comemorações de 50 anos de fundação da Dourada Corretora de Câmbio, que acontece logo mais, a partir das 19h30min, no Graciosa Country Club. Na oportunidade será apresentado o mais novo produto da corretora: o TransferHub, a primeira plataforma que permite oferta de câmbio entre comprador e vendedor.

Dias 27 a 2 de outubro – Inaugura hoje, no São Paulo Expo, em São Paulo, o São Paulo Boat Show 2018.

Dia 27 – O Ministério da Cultura e o Museu Oscar Niemeyer apresentam a partir de hoje, até 10 de março, a mostra fotográfica de Pierre Verger, cuja abertura acontece às 19 horas, na Sala 4. Imperdível!

Dia 27, 28 e 29 – Acontece nesses dias, das 10 às 18h30min, no Shopping Novo Batel, Piso L1 – loja 38, o Brechó Solidário – diversas marcas de roupas seminovas, acessórios, japonas de inverno e muito mais, com venda beneficente para o Instituto TMO.

Dia 27 a 30 – O artista plástico André Azevedo, representando pela SIM Galeria de Arte, de propriedade dos irmãos Laura e Guilherme Izique Simões de Assis, está expondo seus mais recentes trabalhos, no Art Rio, na Maria da Glória, no Rio de Janeiro.

Dias 28 e 29 – O Congresso Jurídico de Bento Gonçalves acontece nesta sexta e sábado, no município gaúcho de Bento Gonçalves.

Dia 28 – As cores e flores da Primavera são temas das mesas assinadas da Holy Home Store, que será apresentada durante coquetel para convidados nesta sexta-feira, às 17 horas. Os profissionais: Ângela Chinasso, Luciana Olesko e Maria Fernanda Lorusso; Mariana Paula Souza, Rafael Valente e Juliana Cesar, e Samara Barbosa idealizaram ambientações conceituais em homenagem a personalidade de CWB.

Dia 28 – A cantora Sandy retorna a CWB e traz uma turnê inédita, que iniciou no começo do mês em Paulínia/SP. O show chegará à capital com praticamente todas as entradas vendidas. Até o momento, 90% das poltronas já foram compradas. A apresentação acontece nesta sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Guaíra.

Dia 29 – Acontece hoje, a partir das 8h30min, na PUC/PR a XIV Maratona Aquática de Curitiba.

Dia 29 – A artista plástica Simone Campos inaugura logo mais, às 11 horas, na Artestil sua mostra individual denominada Mensagem da Cor. Vale a pena conferir!

Dia 29 – O Clube Curitibano realiza hoje seu Baile de Debutantes.

Dia 29 – Neste sábado, a Oslo Design e a Borealis – Plantas em Casa convidam para um encontro sobre plantas dentro de casa, que acontece logo mais, das 11 às 12h30min. O evento tratará de decoração, técnicas e curiosidades das plantas.

Dia 29 – Hoje às 20 horas, no Teatro Fernanda Montenegro tem apresentação da ENSAX Orquestra.

Outubro

Dias 1º a 3 – O São Paulo Expo, em São Paulo, sedia nesse período mais uma edição da TUBOTECH – Feira Internacional de Tubos, Válvulas, Bombas, Conexões e Componentes.