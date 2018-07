Palavras de Bolso

“Os jovens adoram desobedecer. Mas, atualmente, não há mais ninguém para lhes dar ordens.” – Jean Cocteau

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

AS PRIMEIRAS DAS SEGUNDAS

A partir de hoje, nossa coluna do I&C será publicada sempre as segundas-feiras e com ela a estreia de “As primeiras das segundas” – uma sessão com notas picantes, especulações, previsões e histórias dos bastidores político do Estado.

– Para não passar em branco; neste domingo fez um ano do casamento em que a noiva pretendia que fosse uma evento inesquecível, cercado de pombas e circustâncias, mais devido a grandiosidade e suntuossinadade, acabou sendo um grande motivo de protesto do PT, CUT, médicos, enfermeiros e lideranças sindicais, com direito a chuva de ovos, garrafas d´água e muita sujeira.

– Foi noticiado na semana passada que Fernanda Richa deixaria a Secretaria que ocupa no Governo do Estado, desde os tempos de seu marido, Beto Richa, governador, para se dedicar a campanha do seu filho Marcello. Tudo não passou de uma fake news. Fernanda tratou de desmentir imediatamente, logo depois da nota publicada.

– Associados do “Mais fechado” estão contrareados com que vem acontecendo no clube. Obras e eventos são realizados sem que realize licitação para tais gastos. Já há que sonhe com o término da atual gestão.

– Segunda um patrocinador máster, a festa beneficente promovida pelo Instituto Neymar Júnior na noite da última quinta-feira no Hotel Unique, em São Paulo, esteve bastante desorganizada e tumultuada. O anfitrião que deveria estar recebendo seus convidados e apoiadores, manteve-se estrela e chegou atrasado.

– Mal foi instalada, em plena Praça do Japão, a escultura vermelho “Expresso” de autoria da artista plástica Tomie Otake, já recebeu um apelido – Orelha.

– Contrariando certos elementos, que que foram sórdidos em acreditar, quanto a certo grupo de imprensa que inventou e divulgou todas as falsas matérias tentando denegrir a imagem do desembargador Clayton Camargo, fazendo mal a ele e principalmente ao Poder Judiciário que se viu privado de diversas conquistas e realizações, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ arquivou um pedido de providência contra Clayton Camargo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Nada como um dia atrás do outro.

Cerimônia

Antonella Cequinel Thá Thomé e João Alfredo de Paula Thomé trocaram alianças durante cerimônia religiosa de casamento que aconteceu na Igreja São Vicente de Paulo.

Os noivos que já haviam oficializado a união civil em dezembro do ano passado com uma recepção que harmonizou as belezas naturais da Estância Hidromineral Ouro Fino com muita sofisticação, criando um cenário exclusivo, não economizaram esforços para receber de forma impecável os mais de 450 convidados no Castelo do Batel.

A festa teve ambientação assinada pela Vox, dos empresários Paulo Husmann e Ricardo Malucelli, com assessoria, planejamento e cerimonial de Luciana Krizanowski, e Giovanna Martins como florista.

AutoCAD

A ABIMAD26, que acontece de 24 a 27 deste mês no Expo São Paulo, em São Paulo, contará com o já tradicional stand da Studio Casa, de propriedade do arquiteto Eduardo Mourão, que lança sua nova linha de mobiliário autoral, que este ano tem o cinza com a grande cor de tendência de arquitetura.

