“O dinamismo é algo muito bom, mas é melhor ainda quando vem acompanhado de um senso de estratégia”.

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Felipe Von Borstel – manequim e modelo fotográfico internacional, atualmente mais conhecido como o Rei da Noite de Balneário Camboriú/SC, onde é sócio-proprietário de duas casas noturnas Shed e Habbitat.

RB| Direito de resposta

Garantindo o direito de resposta publicamos abaixo as explicações do Clube Curitibano referente a nota publicada nesta coluna na semana passada.

Nota de Esclarecimento

CLUBE CURITIBANO

A Diretoria do Clube Curitibano vem, por meio desta nota, esclarecer aos seus associados as seguintes questões:

Não existe no momento qualquer proposta de alteração normativa ou estatutária do Clube em tramitação perante o Conselho Deliberativo e nenhuma pretensão de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para analisar propostas de alteração estatutária no mês de Janeiro de 2019 . Da mesma forma não existe em trâmite nenhuma proposta de alteração estatutária para a inclusão de frequência especial na Sede Romão Rodrigues Branco (Golfe) ou em qualquer outra sede da agremiação. Qualquer especulação a respeito de tais pretensões constitui-se inverídica. Esta Diretoria sempre se pautou pela transparência e respeito à vontade majoritária de seus sócios.

A respeito da veiculação de falsas notícias, o Clube Curitibano repudia veementemente o uso das ferramentas digitais para a disseminação de factoides e alerta que em nenhum momento foi procurado por qualquer jornalista para esclarecer sobre esta questão, o que por si só fere o princípio fundamental do bom jornalismo e da ética, o de dar voz para todas as partes envolvidas. Informa também que as devidas medidas judiciais já estão sendo tomadas para frear e coibir esta prática tão deplorável de disseminação de fake news.

Aproveitamos o momento para nos colocarmos inteiramente à disposição de todos os sócios para o esclarecimento de quaisquer dúvidas a respeito deste e de outros temas, reiterando nosso compromisso com a transparência, a verdade e a bondade, tão bem expresso em nosso lema “Malum Non Admitte” (Não se admite o mal).

Cordialmente,

A Diretoria do Clube Curitibano

30 de novembro de 2018.

Nota de Redação

A liberdade de expressão tem como objetivo a manifestação de pensamentos, ideias, opiniões e juízos de valor, já a liberdade de imprensa tem como objeto a difusão de fatos e notícias.

Como jornalista, cronista e colunista social, atuante há décadas em causas de relevante interesse a sociedade curitibana, construímos nossa carreira pautada em fontes confiáveis, na ética e no pensamento crítico.

Não há como exercer os fundamentos do jornalismo e da comunicação em geral sem ampla e irrestrita liberdade em fazê-lo.

O jornalismo deve atender à sociedade civil ao noticiar, informar, denunciar, escrever, detalhar tudo aquilo que é ou pode vir a ser de interesse público. Nosso compromisso ético com a profissão que exercemos por toda uma vida repudia as chamadas “fake news”.

Por fim, pontuamos que não podemos e não iremos nos acovardar diante de ameaças veladas que buscam nada mais do que calar as vozes da liberdade e democracia.

Continuaremos zelando pelos direitos da sociedade paranaense.

RB| Raios-X

Quem é o novo presidente do Tribunal de Justiça, eleito no mês passado para o biênio 2019/2020 – des. Adalberto Jorge Xisto Pereira.

Natural de CWB/PR.

Filho de Gilberto de Assis Pereira e Tereza Xisto Pereira.

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR, turma 1988. Iniciou sua carreira em 1989, após aprovação em concurso público, como promotor de justiça.

Ingressou na magistratura em 15 de junho de 1990, após nova aprovação em concurso público, sendo nomeado juiz substituto da Seção Judiciária de União da Vitória.

Em 12 de abril de 1991 foi nomeado para o cargo de juiz de direito da comarca de Realeza, judicando, a seguir, nas comarcas de Siqueira Campos, Toledo, Ponta Grossa e CWB.

Além de professor de Direito Processual Civil, foi diretor da Escola da Magistratura, Núcleo de Curitiba – gestão 2002/2003.

Lecionou, também, a mesma disciplina nas Faculdades de Direito da UNIPAR – campus Toledo e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – campus CWB. Exerceu, ainda, o cargo de Conselheiro da Escola de Servidores da Justiça Estadual – 2007/2009.

Foi juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça – gestões 1997/1998 e 1999/2000 e da presidência do TJPR – gestão 2003/2004.

Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná em 22 de setembro de 2008, pelo critério de merecimento.

Foi membro da Comissão de Regimento Interno do TJPR – gestões 2009/2010 e 2011/2012 e membro eleito do Conselho da Magistratura – gestão 2011/2012. No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná exerceu no ano de 2016, por eleição do pleno do Tribunal de Justiça, os cargos de vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral, e no ano de 2017, o de presidente.

RB| Luxo internacional

Mozart Crystal realiza lançamento badalado no Rio de Janeiro.

Depois de São Paulo e CWB chegou à vez do Rio de Janeiro conhecer as luxuosas linhas de taças e copos de cristal lapidado produzidas pela empresa catarinense Mozart Crystal.

O lançamento na Cidade Maravilhosa ocorreu na loja Tutto per la Casa seguido de um almoço na Trattoria Gero do Shopping Leblon.

As convidadas foram recebidas pelas proprietárias da loja Karina Vasilcovsky e Marcela Birman ao lado de Alexandre Rolim Beltran, diretor de vendas e marketing da Mozart Crystal.

O evento foi muito concorrido, inclusive com a presença da atriz e apresentadora Tammy Di Calafiori.

Produto

A Mozart Crystal produz copos e taças de cristal artesanais soprados à boca e lapidados à mão feitos por artistas com larga experiência.

Não há participação de máquinas no processo, o que leva a um produto final extremamente delicado, fino, com lapidação perfeita e bordas que conferem um elevadíssimo padrão de qualidade.

As taças e copos da Mozart Crystal já se tornaram verdadeiros objetos do desejo.

Fotos Bruno Ryfer/IMAGECARE.

RB| Desembarque

O casal Luiz Rodrigues (Lúcia) Wambier já está de volta a CWB, depois da rápida estada na Europa.

Mal chegou ao país e Wambier já enfrenta a ponte-aérea – CWB/SP/Brasília, sempre em prol da advocacia.

RB| Fazendo a sua parte

O Instituto Dr. Ney Leprevost, em parceria com empresas privadas, amigos e voluntários, deu início aos preparativos para a 22ª edição do Natal da Solidariedade, tradicional evento que desperta a cidadania, incentiva a leitura e a criatividade para mais de 3 mil crianças por meio de concurso cultural, de desenho e redação.

A festa de Natal será realizada no próximo dia 14, a partir das 17 horas, na Paróquia São Braz.

RB| Ocupando espaço

No último dia 20, no Castelo do Batel, foi realizado um almoço/debate de lançamento do Lide Mulher Paraná presidido pela advogada Sandra Marchini Comodaro, sócia-diretora da Nelson Wilians & Advogados Associados.

O evento contou com as presenças de: Gustavo Ene – presidente da Lide Nacional, Nadir Moreno – presidente da UPS Brasil, Cristiana Arcangeli – empresária, palestrante e apresentadora do programa Shark Tank Brasil e empresárias paranaenses de diversos segmentos e representantes da imprensa.

RB| Noite beneficente

As irmãs Cintia e Andrea Peixoto são as anfitriãs de mais uma GastroNight que acontece nesta terça-feira, no +55.

O cardápio escolhido por elas é o da cozinha Thai.

Vale conferir!

