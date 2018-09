Palavras de Bolso

“Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária; para quem não acredita, nenhuma palavra é possível”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

RB| AS PRIMEIRAS DAS SEGUNDAS

A partir de agora, nossa coluna do I&C será publicada sempre as segundas-feiras, e com ela a estreia de “As primeiras das segundas” – uma sessão com notas picantes, especulações, previsões e histórias dos bastidores político do Estado.

Polêmica no Clube Curitibano

Atenção associados do Clube Curitibano, estão querendo mudar o estatuto sem uma ampla discussão.

A diretoria do Clube Curitibano quer criar o sócio atleta para golfistas que pretendam utilizar o campo de golfe de Quatro Barras.

Segundo o projeto o sócio atleta – golfista – pagará o mesmo valor da mensalidade para utilizar apenas o campo de golfe do clube, que segundo comentam está ocioso.

A Assembleia geral extraordinária do Clube Curitibano em edital para o dia 1º de outubro de 2018 às 18h30min.

Vários assuntos na pauta, mas há um polêmico.

Autorização de venda de títulos do clube com a joia no valor de 1/3 do normal.

Desconto de 66%.

Com direito a frequentar somente a sede do golfe.

E a lista de espera para esta autorização já estaria completa, com 150 nomes.

Estamos divulgando a pedidos de diversos associados porque a comunicação está restrita e nos parece uma mudança muito radical e que prejudicará o clube.

O quadro de sócios já é inchado, com excesso.

E agora há pretensão de formar um tipo de sócio especial, com direito a descontos.

Sugerimos que colham informações, tenham conhecimento e principalmente que estejam presentes a assembleia nesta segunda-feira, às 18h30min para não receber surpresas depois, sem saber.

A diretoria com APENAS 100 votos aprova a mudança e depois não teremos mais o que reclamar.

RB| Casamento

O dia do sim de Fábio e Manoella

Manoella, filha de Fábio Lopes de Oliveira e Cybele de Fátima de Oliveira, casou-se com Márcio, filho de João Carlos Born e Marijani Born, durante cerimônia religiosa na Igreja de Santo Agostinho.

Após o ato matrimonial, os noivos e seus pais receberam os convidados para animada recepção no Central Hall.

O buffet assinado pelo chef Marlos Freiria, encantou a todos, a decoração floral ficou sobre a responsabilidade da Entre Verdes, e a mesa de doces assinada por Mariana Abouhamad.

Foi sem dúvida alguma uma festa que marcou os corações dos noivos e a memória dos convidados.

Fotos Namastê.

RB| Certificação

O Grupo TAJ acabe de receber seu Certificado de Associado – 2018 do SINDIABRABAR – Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento, e Similares de Curitiba e da ABRABAR – Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas.

RB| Tempo de mudanças

É cresceste o número de associados do Graciosa Country Club clamando para que o empresário João Carlos Ribeiro, aceite a ser candidato à presidência do clube nas próximas eleições.

Segundo grande parte do quadro associativo do Country, Ribeiro foi o melhor e mais expressivo presidente que o clube já teve.

RB| Um músico curitibano na Grécia

Célio Malgueiro, conhecido músico curitibano retornou a CWB, depois de participar do Brazilian Days que foi realizado na Grécia.

RB| Andarilho

Pedro Andrade, da bancada do Manhattan Connection/Globo News e apresentador do programa “Pedro pelo mundo”, esteve em CWB oportunidade em que conheceu o Oficina Resto Bar, onde tomou alguns drinks e provou as comidinhas do cardápio.

Adorou e prometeu voltar.

Save the date