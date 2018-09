Curitiba terá o primeiro coworking de energia do Brasil

O coworking de energia oferecerá um modelo de atuação baseado no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, proporcionando uma ocupação mais flexível, visando à cocriação, inovação e renovação do setor elétrico brasileiro.

Segundo Marcos de Lacerda Pessoa –que possui ampla experiência em empreendedorismo inovador, já tendo implementado diversos projetos inovadores no Brasil e no exterior–, “o i9 LABS possibilitará o desenvolvimento de comunidades, o que está em linha com o conceito de economia compartilhada. Será promovida a conexão dos ocupantes, pela criação de grupos por afinidades profissionais. O ambiente, que está localizado no bairro do Mossunguê, permitirá o desenvolvimento de ações com eficiência e sustentabilidade. O i9 LABS é a melhor opção para aumentar a produtividade de quem quer inovar no setor energético, permitindo a realização de novos contatos de negócios por meio de networking”.

Marcos Pessoa também opera o futuri9: um núcleo de serviços de inovação, que oferece todo o suporte a quem queira atuar em empreendedorismo inovador. A coordenadora do i9 LABS, Renata Abreu, afirma que “todos os serviços do futuri9 estarão disponíveis para o coworking de energia i9 LABS, incluindo captação de recursos, elaboração do plano de negócios, mentoria, preparação e execução do plano de marketing (tanto online como offline), desenvolvimento de marca e de website, registro de patente, serviço de coaching, entre outros”.

Gabriel Tacla, diretor financeiro do futuri9, enfatiza que um dos aspectos mais importantes do empreendedorismo inovador é a captação de recursos, complementando que “o i9 LABS disporá de acesso à diferentes fontes para o financiamento de projetos”.

O objetivo do i9 LABS é oferecer soluções inovadoras e sustentáveis ao mercado energético, com base nas necessidades e tendências mercadológicas. Para dar início ao desenvolvimento de projetos foram contratados dos EUA estudos prospectivos, com o objetivo de avaliar quais áreas de ponta, no setor de energia, deverão ser desenvolvidas com maior possibilidade de sucesso.

O i9 LABS deverá ser lançado em breve, em evento que reunirá profissionais interessados em empreender no setor de energia, universidades, institutos de pesquisa, organismos governamentais e empresas de energia.

Mais informações sobre o coworking de energia podem ser obtidas no website www.futuri9.com.

Graciosa celebrou debutantes com mix de tradição e toques contemporâneos

Tradição que persiste desde 1944, o Baile de Debutantes do Graciosa Country Club realizou sua edição deste ano no sábado, com uma festa à rigor na Sede Social. Participaram 21 jovens, num evento que teve decoração inspirada no casamento real que uniu Príncipe Harry e Meghan Markle, no começo deste ano, em Londres. Flores da estação e orquídeas tiveram grande destaque na decoração, integradas a toques high tech como telões de led, nos quais o desfile das debutantes foi transmitido em detalhes.

A noite teve como anfitriões o presidente Gláucio Bley Filho, a primeira dama Karina Guedes Bley .

O baile do Graciosa é um dos mais antigos do Brasil em atividade. Nos últimos anos, lançou tendências ao criar uma programação variada que antecedem a grande noite, com eventos de moda, beleza, cultura e bem estar para as jovens. Este ano todo o ciclo de eventos foi inicado em julho.

Jorja Smith escolhe peças Tiffany&Co para seu novo videoclipe

A britânica, Jorja Smith, estrela seu novo videoclipe com joias Tiffany&Co. Nas imagens de seu último single, On Your Own, a cantora aparece lindas em looks divertidos com as coleções TiffanyT, HardWear e a recém lançada Paper Flowers.

As joias desempenham um papel importante no estilo pessoal de Jorja. “Minha mãe é designer de joias, então o cenário da joalheria sempre esteve muito próximo do meu coração. E é uma honra usar as peças selecionadas da Tiffany&Co. em meu vídeo musical “On Your Own”, conta.

No Sul, as peças, bem como outras novidades podem ser encontradas na Tiffany&Co. localizada em Curitiba, no Pátio Batel.

Oral Spa Concept traz proposta de odontologia digital e alta tecnologia para Curitiba

A odontologia é uma área que se beneficia sobremaneira de novas tecnologias. Em Curitiba, a clínica Oral Spa Concept, da cirurgiã dentista Paloma Palma, é uma das pioneiras no oferecimento de algumas das últimas novidades do setor, a exemplo do planejamento digital do sorriso.

Os recursos disponíveis são alguns dos mais modernos utilizados em todo o mundo. Entre os destaques está o CEREC bySirona com o conceito CAD/CAM (Computer-aidedDesign/Computer-aidedManufacturing), que permite a confecção e usinagem de restaurações em cerâmica (próteses) de alta qualidade de forma rápida, precisa e segura. “A ideia é oferecer uma prótese dental em apenas uma visita, eliminando aquele processo demorado que envolve modelos de gesso, protético e espera”, explica a cirurgiã dentista.

A tecnologia é alemã e funciona da seguinte maneira: após a consulta, um scanner captura a área a ser tratada. Uma prótese dental é então criada como um modelo 3D no computador. A partir desse modelo, a prótese é lapidada em uma máquina fresadora de blocos de cerâmica, porcelana, acrílico, metal, resina, cera ou zircôniabiocompatíveis e que respeitam ao máximo as tonalidades dos dentes originais. Alguns minutos mais tarde, a prótese é fixada na boca do paciente.

“Enquanto esperam a prótese ficar pronta, nossos pacientes ficam acomodados em um lounge de relaxamento pensado exatamente para isso. Em questão de minutos eles recebem uma prótese definitiva altamente estável, através de um processo descomplicado que elimina próteses temporárias, visitas ao dentista e espera pelo dente definitivo, que pode demorar muito tempo”, explica a Dra. Paloma.

Tanta agilidade no diagnóstico, desenho, confecção e recebimento de uma prótese definitiva com absoluta fidelidade e acurácia faz com que pacientes possam receber um novo dente no mesmo dia de uma quebra ou fratura, por exemplo. Pacientes em viagem, que sofrem qualquer eventualidade ou emergência em relação aos dentes, também encontram nessa tecnologia o apoio perfeito. A máquina também é capaz de esculpir lentes de contato dentalcom extrema precisão, superior à técnica tradicional de confecção artesanal de laboratório protético.

“A automatização aperfeiçoou o trabalho do dentista e ajudou a eliminar uma série de falhas decorrentes da confecção artesanal. Além disso, ela diminui o desconforto do paciente e os riscos de precisar realizar ajustes, além de aumentar a durabilidade das próteses feitas”, analisa a dentista.

Outras tecnologias presentes no laboratório da Oral Spa Concept são o Forno IvoclarProgramat CS2europeu que cristaliza as porcelanas, deixando-as com a mais alta qualidade; o Scanner IntraoralOmnicam, com uma câmeracapaz de obter imagens em 3D com altíssima precisão, substituindo a antiga moldagem a gesso; a Anestesia Computadorizada The Wand®, um injetor de anestésico computadorizado líder mundial em anestesia sem dor, com maior controle e precisão graças a um sistema de gotejamento controlado que gera uma anestesia tópica no local da punção, fazendo com que essa não seja sentida; e um motor elétrico silencioso e importado, que garante maior precisão ao dentista e menor incômodo ao paciente.

Monarca lança revista digital para destacar particularidades do Batel Soho

A incorporadora Monarca promovou, em evento exclusivo para convidados, o lançamento da Trend Mag – revista digital que revela as tendências que estão dominando a região do Batel Soho.

Em tempos de fascínio pelo universo online, a revista, pensada para apresentar o Trend Home Soho, empreendimento contemporâneo que destaca tendências atemporais, reuniu 20 nomes fortes nas redes sociais para comentar suas preferências e percepções nos quesitos morar, comer, vestir, consumir e frequentar.

Com apenas 27 apartamentos em torre única, o residencial localizado na Alameda Princesa Izabel, 961, aponta dois diferenciais cruciais para quem deseja morar bem: todas as unidades são face norte e, o endereço, apesar de reservado – protegido dos ruídos proporcionados por ruas de grande aglomeração – está apenas a 400 metros da Praça da Espanha.

Segundo Seme Raad Filho, diretor da incorporadora, a produção da revista está alinhada com o caráter inovador do empreendimento. “Entendemos que um produto extremamente charmoso e inteligente precisa surpreender seu público também na forma como se comunica”, acrescenta.

Alinhado com as demandas que envolvem o viver bem, independentemente de rótulos relacionados a público, o Trend Home Soho tem arquitetura atemporal, assinada pelo escritório Baggio & Schiavon e projeto de interiores assinado por Ana Letícia Virmond.

Na matéria de capa, ‘Morar Contemporâneo’, a arquiteta traz à tona a percepção de um desejo latente por experiências de moradia diferenciadas e ressalta as principais características dos apartamentos duplex.

“Além de atender ao anseio de pessoas modernas, este tipo de imóvel proporciona a formatação ideal para uso cotidiano, confere privacidade aos cômodos íntimos e realça a área social”, afirma Virmond.

Já na matéria ‘Tendências para seu universo particular´, Marina Nessi, diretora da CASACOR Paraná, e a cool hunter Mariana Smolka, abordam o fato de o mundo estar despertando para uma nova consciência, que impacta diretamente no morar. “As pessoas estão questionando o que é felicidade, sucesso e status. O mais interessante é ver o reflexo disso na decoração das casas”, reflete Smolka. “Quem também se faz presente no morar contemporâneo é a tecnologia, que tem que estar a serviço do homem para facilitar a vida, mas sem exageros”, salienta Nessi.