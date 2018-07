Inspirações lifestyle para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais já está chegando e, com ele, nos perguntamos quais são as opções de presentes que mais agradariam as nossas queridas figuras paternas, sempre uma forte influência na formação de nossa personalidade e história de vida. Hoje, os pais estão tão modernos, descolados e com aquele ar tão charmoso de elegância cool, não é? O que poderá agradá-los, afinal?

A partir de sugestões da agência Mkt Mix, fizemos uma seleção de boas ideias para inspirar nossas opções de presentes aos nossos grandes super-heróis em 12 de agosto. As ideias, você vai ver, contemplam dos pais mais esportivos àqueles que curtem sofisticação, sempre com bem-estar!

Fotos: Divulgação

Instituto ICO Project é recebido por Rafael Greca

Na noite de quarta-feira (25/7), o prefeito Rafael Greca recebeu a fundadora do Instituto ICO Project, a paranaense Elyse Matos, e as consultoras da Organização Mundial da Saúde Cecília Monteiro Nava (do Panamá) e Pamela Thomas Dixon (Nova York). Durante o encontro, Elyse Matos contou sobre o projeto – uma iniciativa inédita no Brasil –, que tem como objetivo ajudar famílias a lidar com o autismo, oferecendo um misto de lazer e educação especiais para essa condição. As consultoras estão em Curitiba para promover o treinamento de profissionais para o Programa Internacional de Capacitação de Familiares e Cuidadores de Crianças de 2 a 9 anos com atraso de desenvolvimento, principalmente o autismo. “Este é um treinamento em pirâmide. Assim, os portadores de autismo terão um diagnóstico e um tratamento mais rápido, e, consequentemente, uma qualidade de vida também melhor,” explicou Elyse Matos durante encontro.

O programa é uma parceria da Prefeitura de Curitiba com a OMS, a Fundação Autism Speaks, a Ico Project e conta com o apoio do vereador Pier Paolo. Participaram do encontro também: a secretária municipal da Saúde, Marcia Huçulak, o apoio técnico do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Joari Stahlschmid, o assessor da Prefeitura para Relações Internacionais, Rodolpho Zannin e a representante do conselho de saúde da ACP, administradora do grupo TEApoio Sul, Tatiana Camargo Bley.

3ª Feijoada da Nega Rô, da RVS, no Mabu Express

A tradicional feijoada beneficente da RVS foi realizada com sucesso e descontração no último sábado, 21/7, no Mabu Curitiba Express. Entre os atrativos, a deliciosa “Feijoada da Nega Rô” encantou o público de cerca de 250 pessoas que compareceu ao evento, contribuindo com doações de latas de leite em pó em benefício da Casa de Apoio WR Fernandes. Em meio a sorteios aos convidados, o evento contou ainda com a boa música da animada banda Samba 4, reunindo gastronomia, bem-estar e boas ações!

Volta às aulas com foco em um aprendizado voltado para a vida

O que os pais esperam da escola? Na retomada das aulas neste segundo semestre, percebe-se uma atenção cada vez maior por parte de uma grande diversidade de famílias a valores que vão além da busca da escola adequada levando em conta apenas critérios voltados à formação técnica. Os pais, ao apostar na formação escolar dos filhos, vêm buscando opções que contemplem valores humanos, como o convívio em sociedade, a responsabilidade para com a comunidade, a atenção ao próximo, a preocupação com o meio ambiente e o trabalho em equipe. Com a retomada das aulas para o segundo semestre em 30 de agosto, o Colégio Sion Curitiba observa esta tendência de forma cada vez mais frequente entre os pais que procuram a escola. É o caso do advogado Daniel Ferreira, pai de Martina, que iniciou sua vida escolar este ano, com 2 anos de idade, no Ensino Infantil da unidade Batel do Colégio Sion Curitiba. “Na sociedade tecnológica e midiática de hoje, são raros exemplos positivos. Então, ao escolher a escola, buscamos um espaço de convivência, de formação e de informação compatível com o que gostaríamos de produzir no ambiente escolar. Eu não quero só passar informações, quero auxiliar na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”, observa o advogado.

Startups no alvo de jovens profissionais

Empresas que atuam no modelo de startups são fortes candidatas na escolha profissional das novas gerações, como apontam os resultados do processo seletivo para o programa de talentos Pipefy Young Guns, realizado pelo segundo ano pela Pipefy, uma das startups de tecnologia com maior potencial inovador, em termos globais, criada pelo executivo Alessio Alionço há apenas três anos no Brasil, em Curitiba – e hoje atuando com filial também no Vale do Silício, na Califórnia. A boa notícia é que a startup tem avançado a passos largos no segmento. A empresa divulgou há poucos meses o recebimento de mais um aporte de investidores, agora no valor de US$ 16 milhões (quantia que chegaria atualmente à casa dos R$ 60 milhões). O novo aporte série A tem como principal fim o investimento em engenharia de produto. Faz parte do planejamento da empresa dobrar o número de funcionários, o que envolve tanto esta área quanto a ampliação da equipe comercial, principal foco do programa de talentos Pipefy Young Guns, que está com sua segunda edição em curso pela empresa. O primeiro colocado no programa, entre os 19 jovens selecionados para o treinamento, passará por um estágio final no escritório da Pipefy nos Estados Unidos. Para este ano de 2018, antecipa Alessio Alionço, a Pipefy projeta triplicar seu número de clientes e sua receita.