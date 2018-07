Glamour e elegância no baile de 91 anos do Graciosa Country Club

Há quase um século, o Graciosa Country Club confere elegância e refinamento à cena curitibana, com tradição e, ao mesmo tempo, atualidade. No último sábado, 14 de julho, o prestigiado clube celebrou seus 91 anos em um charmoso baile, que teve por anfitriões o presidente Gláucio Bley Filho e a diretora social Eliana Fadel Farracha de Castro.

O impecável evento, coordenado por Eliana Castro, teve sua decoração assinada por Ilse Lambach.

Ao longo de sua trajetória quase centenária, o Graciosa sediou importantes eventos esportivos, culturais e sociais. Um dos mais tradicionais clubes do país, o Graciosa faz parte da cultura e da história tanto de Curitiba quanto do Paraná como um todo.

Fotos: Naideron Jr

Novidade em Curitiba: supermercado inaugura dentro de shopping curitibano

Os visitantes do Shopping Crystal contam agora com a praticidade do Empório São José. O supermercado, que está em sua terceira filial e tem como diferencial o atendimento personalizado, foi inaugurado em 11 de Julho para o público e é o único empreendimento do segmento em um shopping center na cidade de Curitiba. O espaço conta com mais de 700 m², está localizado no piso L1 e tem mais de 6 mil itens à venda, proporcionando ao consumidor variedade, qualidade e atendimento personalizado.

Rafael Chaouiche recebe convidadas para fashion talk intimista

Na última sexta-feira (13/7), Katia Aguera recebeu em sua casa com o talentoso estilista paranaense Rafael Chaouiche convidadas especiais para uma descontraída fashion talk. Na agradável tarde intimista, com música, drinks e moda, as clientes e amigas puderam conhecer detalhes sobre o processo criativo da marca, assim como da coleção Fall Winter 2018 de Chaouiche, Femme Fatale, inspirada na obra de Gustav Klimt – lindíssima e única, marcas da criação do estilista.

Fotos: Vitor Augusto

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Renato Bettega assumiu o governo do estado na sexta-feira (12/7) em cerimônia no Palácio Iguaçu. Na foto, com Alaor Moraes. Foto: Divulgação

Design Experience: a experiência cotidiana do design

Líder mundial em design, com extensa relação de premiações conquistadas, como os consecutivos prêmios Red Dot Design e a disputadíssima classificação entre os cinco finalistas em uma das categorias do Frame Awards 2018, considerado o mais prestigiado prêmio de arquitetura do mundo, a multinacional alemã fabricante de decors Interprint também é reconhecida pelo forte incentivo a um ambiente voltado à inovação e à criação nos diversos mercados em que atua. Através de sua unidade brasileira, com avançada fábrica situada em São José dos Pinhais (PR), que atende toda a América Latina, a marca já se tornou referência também para o design brasileiro, com ações como o patrocínio do Prêmio Salão Design 2018 e o lançamento do evento Interprint Design Week, que se difundiu nas demais filiais da companhia ao redor do mundo. A marca também participou pela primeira vez como expositora da ForMóbile, referência em tendências e tecnologia para móveis e interiores no mercado latino-americano, no início de julho em São Paulo (SP), com lançamentos e propostas inovadoras para o mercado. Fiel ao seu DNA impregnado de design, a brand foi convidada pela Movergs para participar como palestrante do 1º Fórum Movergs de Design, em 19 de julho no moderno Centro Empresarial de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Na ocasião, a designer Carolina Vitola, responsável pela área de desenvolvimento de produtos e colormatching dos decors da Interprint do Brasil, falou sobre “Design Experience”, abordando a experiência do design no dia a dia.