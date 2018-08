Um universo de sabores no Volta ao Mundo Victor

Quem deseja provar o melhor da gastronomia mundial bem aqui, em Curitiba, conta com uma opção irresistível em uma nova ação dos restaurantes Victor. O Volta ao Mundo Victor ocorre todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Victor Praça da Espanha.

A proposta é de propagar a diversidade gastronômica global, dentro de um menu completo dedicado a um diferente país a cada semana, com a curadoria de um convidado especial.

Na última quinta-feira (16/8), por exemplo, o chef Luciano Kawano apresentou um cardápio com a marca do Victor, mas com um toque oriental. “Pensamos em um cardápio completo e que harmonizou muito bem com a identidade dos produtos trabalhados pelo Victor”, descreve Kawano. No cardápio: “De boas-vindas, missoshiro de marisco, na entrada entrada Ussuzukuri de salmão (carpaccio de salmão). Como pratos principais, bacalhau grelhado com molho de missô e yakisoba de frutos do mar com massa fresca. E, para fechar a experiência, a sobremesa foi um blondie de matcha com sorvete de creme.”

Luciano Kawano é paulista e começou a aprender o ofício muito novo com uma tia. Em 1996 foi transferido para o antigo Tako, onde trabalhou por 10 anos. Após, mais 10 anos no restaurante Kan e, atualmente, no Taisho.

Na agenda para a próxima semana está a Tailândia. Confira a agenda completa:

16/08 – Japão

23/08 – Tailândia

30/08 – Marrocos

05/09 – Portugal

Ingredientes regionais, temperos exclusivos, formas de preparo e experiências diferenciadas também fazem parte da atmosfera do Volta ao Mundo Victor. A ação traz um menu com entrada, prato principal com duas opções e sobremesa a um valor fixo que varia pelos ingredientes que vão compor o cardápio. O anfitrião fica responsável pela escolha do menu. As reservas podem ser feitas diretamente com o restaurante.

Le tour de france à la cusine

Além do Volta ao Mundo, os restaurantes Victor participam de uma outra ação de inspiração global. Nesta sexta (17/8), a Aliança Francesa de Curitiba inicia uma série de jantares temáticos com o objetivo de difundir a cultura francesa. A cada edição, um chef brasileiro apresentará uma releitura de um prato clássico francês em um exclusivo jantar harmonizado com rótulos franceses.

Nesta edição, o jantar será conduzido pelas mãos da chef Eva dos Santos, vencedora do “Prêmio Bom Gourmet: Chef 5 Estrelas” e que comanda a cozinha do Bistrô do Victor. O cardápio elaborado por Eva dos Santos terá como aperitivo Moules et frites, como entrada Salada de Pêra com Brie Empanado, como prato principal Linguado à Belle Meunière e como sobremesa o clássico Crème brûlée. As reservas podem ser feitas pelo site: https://www.afcuritiba.matheussolucoes.com.br/frmcadastro1.asp?id=308

Serviço

VOLTA AO MUNDO VICTOR

Quintas-feiras, às 20h

Victor Praça da Espanha

Rua Saldanha Marinho, 1650

(41) 3076-0720

LE TOUR DE FRANCE À LA CUSINE COM CHEF EVA SANTOS

Dia 17/8, às 19h

Ingresso: R$ 190 por pessoa (inclui jantar e vinhos)

Endereço: Al. Prudente de Moraes, 1101.

(41) 3223-4457

Novo chef Bobardí

A casa, que está celebrando três anos, apresenta o jovem e criativo Danilo Takigawa como seu novo chef. “A ideia é que ele traga um toque de jovialidade e frescor aos pratos que já fazem parte da essência do Bobardí”, revela João Manuel Lago de Carvalho Cardoso, sócio-proprietário do restaurante. Formado em Administração de Empresas, Danilo Takigawa é chef de cuisine e restaurateur pelo Centro Europeu. Ele atuou no Restaunte Manu e tem no portfólio também atuação internacional como com o renomado chef Virgílio Martinez, do Central Restaurante, no Peru. Comandou ainda o restaurante da Vinícola Araucária e foi um dos finalistas do Bocuse D’Or 2018, um dos maiores prêmios mundiais de gastronomia, criado pelo chef Paul Bocuse, em 2016. “Venho com a proposta de criar uma reinterpretação contemporânea de alguns clássicos da casa, a fim de surpreender ainda mais o público”, afirma o chef. Para marcar os três anos do restaurante, o chef está preparando um menu degustação que será servido por tempo limitado. O chef Dyogo Prado, que ficou quase dois anos à frente da cozinha do Bobardí, segue novos rumos profissionais no Canadá.

Beto Madalosso em talk da Bergerson Presentes

Chef de cozinha e herdeiro de um dos maiores legados gastronômicos do Brasil, Beto Madalosso foi o convidado da Bergerson Presentes para o bate-papo “Fome de Aventura – Destinos, Gastronomia, Imagens e Memórias”, no início de agosto. O chef, que comanda a cozinha do Forneria Copacabana, encantou os convidados ao contar suas aventuras sobre duas rodas na Europa e nas Américas, sempre combinadas com boa comida e bons vinhos.

Carros de luxo em alta

A Bana Premium inaugurou o primeiro centro automotivo de luxo que atenderá o mercado de superesportivos e veículos multimarcas importados de Curitiba, enfatizando ser este um mercado em alta na capital paranaense. A nova loja vai oferecer serviços especializados e equipamentos modernos com tecnologia de última geração para atender principalmente demandas de marcas como Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Porsche e Mini. A unidade de luxo contará com um espaço privativo para os donos dos carrões. O Lounge VIP Bana colocará à disposição do cliente um ambiente de jogos e interação, com simulador de carro de corrida, sala com TVs, móveis de design e um coffee bar. O centro automotivo Bana Premium faz parte do padrão Black Cube Pirelli, exigido pela marca italiana de pneus.

3º Simpósio de Atualização em Endocrinologia

Para discutir a importância dos exercícios e do acompanhamento médico para a saúde, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Paraná (SBEM-PR) promove, no dia 1º de setembro (sábado), na Sociedade Médica de Maringá, o 3º Simpósio de Atualização em Endocrinologia, com o tema “Endocrinologia e Metabologia na Saúde e no Esporte”. “O uso de suplementação, quando bem indicado, aumentam a força, a resistência, a velocidade de marcha e o equilíbrio, porém, se usadas de forma errada, podem acarretar muitos malefícios. É importante que o médico esteja atualizado no assunto e que combata o uso inadequado desses medicamentos e suplementos”, explica Wilson Eik Filho, um dos organizadores do evento.

O evento é aberto a acadêmicos, residentes e médicos. É gratuito para sócios da SBEM-PR. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: sbempr@endocrino.org.br ou pelo telefone (41) 3343-5338.