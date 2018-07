Interprint leva à ForMóbile, em São Paulo, as maiores tendências para a América Latina, a partir do Paraná

Cocriação, tendências e lançamentos foram destaques no debut da Interprint do Brasil entre os expositores da ForMóbile. Além disso, um grupo internacional de designers e arquitetos consagrados apresentou criações inspiradas em espécies naturais da América Latina na feira de referência para a indústria madeira-móveis para esta região, e participaram do evento inédito neste mercado Co-Creation Talk, em 12 de julho.

Os consagrados profissionais do design e da arquitetura Brunno Jahara, Gustavo Calazans, Marta Manente e o italiano Luca Tormena foram os convidados da Interprint para participar do evento, inédito na América Latina, INTERPRINT CO-CREATION TALK FORMÓBILE: MICROESPAÇOS. O bate-papo sobre tendências para o morar ocorreu no estande da multinacional alemã com moderna fábrica para o mercado latino-americano instalada no Brasil, na região de Curitiba (PR), durante sua estreia como expositora da ForMóbile 2018, feira de negócios que é referência mundial em tecnologia, materiais e insumos para a cadeia madeira-móveis, realizada em São Paulo (SP) entre 10 e 13 de julho.

“Em meio a insights sobre arquitetura e design, esses profissionais consagrados que convidamos para a talk falarão sobre o futuro do viver e trabalhar em microespaços”, revela a gerente de vendas e marketing da Interprint do Brasil, Helena Capaz.

Em um estande de 160 m2 projetado pelo consagrado arquiteto italiano Luca Tormena especialmente para a ForMóbile, a Interprint faz seu debut em grande estilo com uma homenagem à arquitetura e ao design latino-americanos, por meio do diálogo com a obra do arquiteto Oscar Niemeyer, com elementos como o cobogó e um belo paisagismo indoor com plantas locais. A multinacional, de origem alemã, mostrou o seu lado brasileiro e latino-americano, em uma forte sinergia com a valorização da criação da região, que vem se tornando um dos principais focos de atenção mundial – como reforçou a mais recente edição do Salone del Mobile.Milano, em abril, em Milão, que no salão paralelo SaloneSatellite teve o design latino-americano sob os holofotes.

“Esta edição da ForMóbile marca a estreia da Interprint do Brasil como expositora da ForMóbile. Temos uma parceria muito sólida com o mercado latino-americano e que vem se reforçando a cada ano desde, primeiro, a instalação de nosso escritório comercial no Brasil, em 2011, e, na sequência, com a instalação no país da mais moderna fábrica Interprint no mundo, em 2015, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, no Paraná. Como referência global em design, trouxemos muitas inovações importantes para o mercado brasileiro e latino-americano”, afirma a diretora comercial e de marketing da Interprint do Brasil, Lourdes Manzanares.

INOVAÇÃO: DECORS LATINO-AMERICANOS

Além dos lançamentos do Six Pack 2018, que levou à ForMóbile, a Interprint preparou uma surpresa belíssima e de conceito bastante inovador para o mercado, com primeira apresentação para o mundo a partir da ForMóbile 2018: um projeto envolvendo decors inspirados em madeiras brasileiras e latino-americanas.

Os visitantes da ForMóbile puderam conferir o impecável resultado obtido pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Interprint, no Brasil e na Europa, para chegar aos decors, que poderão ser levados ao mercado mundial. Os novos decors foram utilizados pelos designers e arquitetos participantes do evento INTERPRINT CO-CREATION TALK FORMÓBILE: MICROESPAÇOS em projetos de cocriação de microespaços para viver e/ou trabalhar usando as estruturas desenvolvidas pela Interprint, expostos no estande da empresa na ForMóbile.

“Tivemos novidades imperdíveis, tanto em produto quanto no inovador conceito que desenvolvemos especialmente para nossa participação de estreia na feira. Valorizamos muito o design e as referências do Brasil e da América Latina”, assinala Lourdes Manzanares.

Crédito fotos: Daniel Derevecki

Chá de bebê de Claudia Meneses

Um charme o chá de bebê de Claudia Meneses, realizado no sábado. Ela está linda grávida, e muito contente com este momento tão especial.

Crédito fotos: Divulgação

Sócias da Cosy Home marcam presença na CASACOR São Paulo

Na última semana, as sócias da Cosy Home, Nitsa Vianna e Andrea Santos Vianna desembarcaram em São Paulo para conhecer de perto os ambientes decorados da CASACOR, a principal mostra de arquitetura e decoração que está em exposição no Jockey Club. Além de buscar inspiração, as sócias registraram a composição de ambientes com diversos lançamentos que já chegaram à Cosy Home em Curitiba. Entre eles, estão os charmosos tecidos da marca Entreposto, da coleção Kyoto, inspirada no refinamento e na atmosfera do Japão, com diversas opções em tons de cinza, branco e dourado, e também belas maxmantas, ideais para o inverno, que já se encontram para venda na loja.

A cirurgiã dentista Paloma Palma recebeu em sua clínica Oral Spa Concept a consultora de imagem Thayane Milani, grávida de sete meses, que foi conhecer um dos consultórios pioneiros na capital na tecnologia CAD/CAM, que confecciona próteses e lentes de contato, em questão de minutos, com altíssima qualidade e precisão. Além de saber sobre todos os detalhes do tratamento odontológico específico para gestantes.

Crédito foto: Divulgação

H-AL discute fronteiras entre moda e arte têxtil

Sempre determinada a transpor os limites entre arte e moda, a H-AL, marca/ateliê curitibana dos artistas Alexandre Linhares e Thifany F., se prepara para levar ao público uma nova temporada de experiências multissensoriais. “Despida de Palavras” é o novo trabalho da dupla apresentado em 3 momentos distintos neste mês de Julho, nos dias 13, 19 e 26.

A primeira parte de “Despida de Palavras” aparece no dia 13 de julho em exposição no festival de criatividade urbana Subtropikal.

Já no dia 19 de julho, na Galeria Teix, acontece a exposição tendo “o pano suporte, a obra em tecido, o tecido em si como objeto de arte e mais uma vez a palavra escrita”, adianta a dupla.

Outra colaboração forte que se restabelece neste julho é com o Grupo Fato, cujo figurino tem levado a assinatura da H-AL desde 2012. A marca faz participação no show de lançamento do DVD “+próximo” no dia 26 de julho, no SESC da Esquina.