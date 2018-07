Inverno ao calor de um bom vinho

Temos a fortuna de desfrutar em Curitiba de excelentes opções de vinhos, tanto para consumir em casa quanto em restaurantes e casas de enogastronomia. O paladar sofisticado do curitibano atrai deliciosos rótulos à cidade, em um movimento intenso das importadoras e do comércio voltado ao público final para disponibilizar variedade, tradição e também novidades.

Selecionamos para esta coluna, a partir do portfólio das importadoras Porto a Porto e Casa Flora, rótulos irresistíveis para aquecer com muito sabor e prazer este inverno. Trazemos aqui vinhos do novo e do velho continente, com características diferentes, porém sempre com pontos em comum, no alto patamar de elaboração e qualidade. Vale aproveitar, você vai querer que o inverno nunca termine!

Os rótulos aqui indicados podem ser encontrados nas seguintes casas da capital paranaense: Condor, Festval, MHG, Casa da França, Adega Brasil e Coffee Wine (e-commerce). A informação a respeito dos preços sugeridos corresponde ao mercado de Curitiba.

Crédito fotos: Divulgação

Cefiro Reserva Pinot Noir | Chile

Fresco e elegante, é um vinho para apreciar. Trata-se de um rótulo de muita classe, elaborado no Vale de Casablanca, no Chile. Traz aromas de frutos vermelhos frescos e flores, com notas tostadas. Em boca, mostra-se fresco, com acidez balanceada e taninos refinados e suaves. Uma parte do vinho estagia em barricas de carvalho francês por 6 meses. Sugestão de harmonização: excelente acompanhamento para uma Polenta Cremosa com Ragu de Cogumelos.

Preço sugerido: R$ 67,90

Abel Pinchard Côtes-du-Rhône AOC | França

Sozinho ou bem acompanhado, este francês é uma ótima escolha. Elaborado com as uvas Syrah e Grenache, no Vale do Rhône, é seco, leve e com taninos muito macios. Apresenta aromas e sabores frutados com notas florais. Sugestão de harmonização: além de ótimo sozinho, combina com tábua de queijos e embutidos à perfeição.

Preço sugerido: R$ 60,90

Nuestro Roble DO Ribera del Duero | Espanha

Este saboroso vinho amadurece por 6 meses em barricas de carvalho americano e francês e posteriormente estagia 6 meses em adega antes da comercialização. É elaborado com a Tempranillo, na região espanhola de Ribera del Duero. Entre seus aromas, frutas vermelhas, ervas e um instigante toque tostado. Em boca, prevalecem as frutas e os toques minerais. Sugestão de harmonização: uma ótima opção para acompanhar pizzas ou lasanha à bolonhesa.

Preço sugerido: R$ 62,90

Château Reynon | França

Tinto elaborado com as uvas Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot na Apelação Cadillac Côtes de Bordeaux, pela Domaine Denis Dubourdieu. Amadurece em barrica de carvalho francês por 12 meses. Tem aromas elegantes com toques de groselha e nuances de alcaçuz. No paladar, é seco, aveludado e elegante. Sugestão de harmonização: massas com molhos picantes e queijos como Gruyere são ótimos acompanhamentos.

Preço sugerido: R$ 124,90

Marquês de Borba DOC Alentejo | Portugal

Assinado pelo reconhecido enólogo João Portugal Ramos, apresenta taninos maduros, sedosos e muito bem equilibrados. Corte das uvas Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Touriga Nacional. Estagia em barricas de carvalho por um breve período. Notas de frutas como amora e cassis. Sugestão de harmonização: pratos com carnes vermelhas magras grelhadas ou massas com molhos de carne.

Preço sugerido: R$70,90

Nieto Senetiner Blend Collection Malbec/Petit Verdot/Cabernet Franc | Argentina

Delicioso, este vinho traz aromas que remetem a amoras e especiarias, com toques minerais, resultado da combinação das três uvas da composição. Elaborado em Mendoza, a região mais famosa da Argentina, na bela vinícola Nieto Senetiner, é volumoso e aveludado em boca. Sugestão de harmonização: carnes vermelhas assadas ou grelhadas.

Preço sugerido: R$78,90

Marqués de Tomares Reserva DOCa Rioja | Espanha

Vinho espetacular, elaborado na Rioja com as uvas Tempranillo, Graciano e Mazuelo, colhidas manualmente, que estagiam 18 meses em barricas de carvalho americano e mais 18 meses em garrafa antes da comercialização. É encorpado, com taninos aveludados e tem excelente estrutura. Sugestão de harmonização: fica melhor ainda quando acompanhado por carnes vermelhas com molhos encorpados.

Preço sugerido: R$134,90

Justino’s Madeira 3 anos | Portugal

Na nossa seleção, não poderia faltar uma indicação dos chamados “vinhos da meditação”. O português Justino’s Madeira 3 anos é um fortificado de aromas elegantes que sugerem frutas secas. No paladar é agradável e com doçura marcada. Além disso, é macio e equilibrado, com final longo e agradável. Sugestão de harmonização: além de excelente sozinho, harmoniza com chocolate, queijo azuis e sobremesas à base de café.

Preço sugerido: R$77,90

“Paquito no Ar”, na TV Transamérica, com Elias Mattar Assad e Paulo Roberto ‘Galo’

Exibido aos sábados, das 12h às 13h, na TV Transamérica, canal 59.1, o irreverente programa Paquito no Ar, com Paquito Bueno, prepara edição instigante, a ser gravado nesta sexta-feira (6/7) pela manhã, com o renomado advogado criminalista Elias Mattar Assad e o apresentador Paulo Roberto ‘Galo’. Em um programa temperado com a ousadia e irreverência de Paulo Roberto Galo, Elias Mattar Assad falará sobre sua trajetória e dos casos marcantes em que atuou, como o de Carli Filho, da médica Virgínia Souza, da youtuber Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, que morreu depois de levar um tiro na cabeça, em Pontal do Paraná, e tantos outros, que tornaram seu nome uma referência nacional em direito criminal.

Paquito Bueno traz para seu programa, exibido aos sábados, o advogado Elias Mattar Assad, referência em direito criminal

Crédito foto: Divulgação

Copa do Mundo: festa brasileira no +55 Bar

O clima foi de muita festa nessa segunda-feira (2/7), no +55 Bar, com a vitória da seleção brasileira contra o México. O point oficial da Copa do Mundo, transmitiu mais uma vez o jogo com muita torcida brasileira e muita festa. A casa promoveu um café da manhã especial e garantiu no line a presença do DJ Pedro Borges, do O Blokinho e Heat. Nesta sexta tem mais, com a transmissão do jogo do Brasil contra a Bélgica, a partir das 15h. A casa abre às 13h e na programação estão os DJs Pedro Borges B2B Leo Duarte, Ro Trombini, PIC B2B Edo Krause e Aka Dias. Na torcida com muito estilo e animação! O +55 Bar está localizado na Av. Vicente Machado, 866.

Crédito fotos: Jennyfer Almeida

Marcos Soares, Michelle Jamur e Felipe Casas

Bettina Mattei e Joseph Galiano

Ricardo Ducci, Nicholas Meyer e Rodrigo Richa

Maria Eduarda Leone Bueno e Beatriz Demeterco

Danuza Hauer, da @casaorganizada, em tarde VIP na Dashen

A empresária Julianne Stier, proprietária da multimarcas Dashen do ParkShoppingBarigüi, recebeu no final de junho amigas e convidadas para a oficina com a personal organizer, Danuza Hauer, do instagram @casaorganizada. Em meio à charmosa recepção com espumantes e docinhos, Danuza Hauer orientou as clientes VIP do shopping sobre como organizar e aproveitar os espaços do closet.

Dani Machado, Silvia Pires Omairy, gerente de marketing do ParkShoppingBarigüi, e a empresária Julianne Stier

Crédito foto: Rodrigo Torrezan

Mabu Thermas Grand Resort realiza 1º Mabu Experience Eventos

Realizado no último fim de semana, entre 28 de junho e 1º de julho, o encontro, que contou com a participação do CEO da Rede Mabu, Wellignton Estruquel, e do diretor-geral da Rede Mabu, Hernán Saucedo, levou os profissionais convidados, de produtoras e agências organizadoras de eventos de São Paulo e do Rio de Janeiro, a vivenciar a experiência Mabu em Foz do Iguaçu. Os convidados puderam também conhecer em detalhes todo o trabalho que envolve a área de eventos da rede hoteleira e os atrativos de Foz, assim como dos locais com que faz fronteira nos países vizinhos Argentina e Paraguai. Durante a programação, 20 profissionais conheceram as instalações do Mabu Thermas e também do Mabu Interludium Iguassu Convention. Além disso, na programação de passeios, estiveram pontos turísticos imperdíveis, como as Cataratas (e o famoso Macuco Safari) e o Marco das Três Fronteiras.

Participantes convidados do 1º Mabu Experience e equipe da Rede Mabu: dias inesquecíveis em Foz do Iguaçu e entorno

Crédito fotos: Saga Fotografia

Paula Borcath e Nicole Hauer prestigiaram evento com a estilista Helena Caio, especializada em roupas de couro, realizado no Grand Hotel Rayon.

Crédito foto: Patricia Klemtz