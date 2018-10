PKB inaugura loja conceito da AMARO inspirada no MON

O ParkShoppingBarigüi acaba de inaugurar o novo Guide Shop da marca digital AMARO com projeto inspirado em um símbolo da cidade: o Museu Oscar Niemeyer (MON). A unidade do PKB segue o novo momento da AMARO que aposta em um formato original da loja conceito para fortalecer a conexão emocional do cliente com a marca à vivência do espaço físico. Em todas as unidades, a AMARO apresenta as especificidades das cidades em que estão localizadas com espaços idealizados por diferentes escritórios de arquitetura que possuem ligação com a região.

O Guide Shop AMARO do PKB recebe assinatura do escritório Arquea Arquitetos.

Master vence Profissionais do Ano na categoria Campanha da região Sul

Pela 16ª vez, a Master Comunicação é a vencedora do prêmio Profissionais do Ano na categoria Campanha da região Sul. A agência já foi premiada 19 vezes, sendo três na categoria Nacional. Na noite da última quinta-feira, Cícero Rohr, diretor geral da agência em Curitiba, e Felippe Motta, diretor de Criação, receberam, em São Paulo, o troféu na 40ª edição do prêmio.

A campanha vencedora foi “Alerta de Combo”, criada para a Copel Telecomunicações.

Aumigo no restaurante Victor neste final de semana

Dia dos animais, dos cachorros e até do padroeiro deles, São Francisco de Assis. Em outubro tem muitas datas comemorativas e uma razão a mais para festejar. Neste fim de semana (6 e 7) acontece, em parceria com o Instituto Aumigão, a primeira Feira de Adocão nos restaurantes Victor. A unidade escolhida foi a da Praça da Espanha, que conta com um deck petfriendly. Os animais de estimação são bem-vindos.

A ação em parceria com o Instituto, sem fins lucrativos, foca no bem-estar dos animais sem um lar. Para quem passeia pela Praça da Espanha ou está em busca de um novo melhor amigo, esta é uma chance de aliar este encontro à boa gastronomia que o Victor oferece. A ação acontece no sábado (06), das 11h às 18h, e no domingo (7), das 12h às 17h. Durante a ação, os consumidores que doarem 1kg de ração ganham um drink no sábado ou uma porção de isca de peixe no domingo.

MDGP lança revista em comemoração aos 10 anos da incorporadora

A MDGP Incorporações lançou no mês de setembro a primeira edição da Revista MDGP, em comemoração aos 10 anos da incorporadora. A publicação retrata uma nova fase da MDGP, com empreendimentos que buscam referências globais, sem abrir mão de uma arquitetura autoral local.

Com uma leitura leve e informativa, nesta edição, a revista destaca na capa reportagem sobre o paisagismo de Burle Marx e seu parceiro criativo, Haruyoshi Ono. A matéria especial traz ainda aos leitores um pouco mais sobre o escritório de paisagismo Burle Marx, reconhecido mundialmente pela importância dos grandes projetos que já realizou, e entrevista com os atuais sócios Isabela Ono, Gustavo Leivas e Julio Ono, responsáveis pelo paisagismo do Arbo Cabral, que será entregue pela MDGP no segundo semestre de 2020, em Curitiba (PR).

A publicação também traz matérias sobre vitrine de design, com peças de decoração atemporais e exclusivas, inspiração com Oscar Metsavaht – médico, surfista, estilista, artista, designer e fundador da marca Osklen, experiências de artes com Klimt, Irmãos Campana, Ôda Design Club e Galeria de Babel, peças de mobiliário com o designer Rodrigo Silveira, enogastronomia com os incríveis e famosos vinhos brancos secos de Bordeaux, na França, além de especiais sobre o Arbo Cabral e a MDGP.

Com distribuição gratuita, a Revista MDGP tem edição trimestral, tiragem de 4 mil exemplares e projeto gráfico de Diego Fernando Olejnik. A editora é Melissa Crocetti, redação de Carolina Kirchner Furquim e revisão de Mônica Ludvich. O público-alvo são clientes e parceiros da MDGP, além de pessoas que buscam experiências exclusivas e tendências atuais.