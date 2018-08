Mercedes-Benz Fashion Week em Madri

Expoentes e novos talentos da moda espanhola estiveram sob os holofotes da tradicional Mercedes-Benz Fashion Week Madri. O badalado evento de moda teve sua 68ª edição realizada entre 6 e 11 de julho no IFEMA – Feria de Madrid, além de em outros espaços da bela capital espanhola. A Fashion Week da Mercedes Benz em Madri reuniu 47 criadores e marcas espanholas de destaque.

Como vem ocorrendo com as semanas da moda de referência global, esta edição do evento também ocorreu em uma data diferente, com objetivo de trazer mais projeção internacional para os desfiles. Esta foi a primeira vez na história em que foi realizado em julho.

Esta edição da Mercedes-Benz Fashion Week Madri registrou público superior a 40 mil pessoas. Especificamente, esta edição do desfile contou com a participação de 40 convidados internacionais, representantes dos principais revendedores e distribuidores de moda e prestigiados representantes da mídia da Europa, América e Ásia.

Entre os nomes de destaque desta edição estiveram os prestigiados Ágatha Ruiz de la Prada e Moises Nieto, além de novos talentos como as brands Malne e Palomo Spain.

Crédito das fotos: Divulgação /IFEMA – Ugo Camera

19ª unidade Lady&Lord é inaugurada no Água Verde

Funcionando em soft opening desde junho, a nova unidade Lady&Lord foi inaugurada oficialmente em 31 de julho. A equipe é formada por 12 profissionais, atende o público feminino, masculino e infantil, ofertando os serviços de cabelo, maquiagem, pedicure, manicure e estética.

Diante do crescimento do segmento da beleza e de um imóvel da família que ficaria vago, os irmãos Nelson Pangracio Junior e Geruza Pangracio Schwitzner decidiram que era hora de ampliar os negócios. O próximo passo foi buscar uma franquia de salão de beleza para ocupar o imóvel da família na Avenida Presidente Getúlio Vargas. A marca Lady&Lord foi escolhida por combinar com o perfil da região e pela tradição que tem em Curitiba. A nova unidade funciona de segunda à sábado, das 9h às 19h, e fica na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3365 – Água Verde.

Originalidade e estética se encontram na bela exposição

“O Fotograma Revisitado”, produzida por Tiomkim

Talento e apurado senso estético marcam a exposição “O Fotograma Revisitado”, aberta por Tiomkim em 31 de julho no Pátio Batel. No belíssimo projeto, fotógrafos paranaenses recriam de maneira autoral cartazes cinematográficos de filmes clássicos e contemporâneos.

A exposição traz fotografias assinadas por Cao Ferreira, Chico Nogueira, Cyro Ridal, Matheus de La Palm e Pedro Nossol e recriações de cenas de filmes de Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Federico Fellini e Jean Luc Godard, entre outros, celebrando mitos da sétima arte, como: Audrey Hepburn, Jean Seberg, Antonela Lualdi e Carole Lombard, incorporados por personalidades da cena curitibana. O projeto tem produção de Osval Dias de Siqueira Filho, conhecido pelo nome artístico de Tiomkim e é dedicado à proprietária do Castelo do Batel Vera Lupion, em homenagem aos seus 80 anos de idade.

A exposição, imperdível, fica em cartaz no Pátio Batel por 15 dias, com entrada franca.

Marina Morena

Marina Morena é uma das jovens influencers do universo da moda e lifestyle que se apaixonou pelas joias da Tiffany & Co, junto com Camila Coutinho, Lala Rudge, e Thassia Naves. Juntas, elas acumulam mais de oito milhões de seguidores. Entre as linhas favoritas destas it girls estão as modernas TiffanyT e Tiffany HardWear. Peças para o dia a dia, bem como para a noite, a dica é misturá-las. Ou seja, quanto mais melhor! No Sul do Brasil, as peças podem ser encontradas na Tiffany&Co. no primeiro piso do Pátio Batel, em Curitiba.

Rayon

Visita gastronômica: o chef Kazuo Harada, que até pouco tempo comandava o restaurante Mee, no Belmond Copacabana Palace, conheceu o restaurante Garbo, do Grand Hotel Rayon, recepcionado pelo gerente de serviços Alberto Rocha