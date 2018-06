Colombo se destaca nos esportes

Chama a atenção a qualidade da atuação da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude de Colombo. Os resultados expressivos de atletas do município em competições nacionais e até internacionais vêm se repetindo competição após competição, especialmente no atletismo. Vitor Motin foi campeão mundial sub-18 no arremesso de disco (modalidade pouco desenvolvida no Brasil) com a marca de 59,81m nos Jogos Mundiais Escolares, no Marrocos, em maio. O técnico Sidmar Andrighetto foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para ser um dos treinadores da Seleção Brasileira Sub-18 no Sul-Americano de Atletismo, em Cuenca, no Equador, neste final de semana. Merece destaque o trabalho de Paulo César Cardoso, recém-promovido a secretário, após atuar durante muito tempo como diretor de esportes.