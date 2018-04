Cognizant amplia oferta de cloud computing

A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, intensifica investimentos em cloud computing e aposta em plataforma de gerenciamento de nuvem que atua como uma sobreposição em componenetes de infraestrutura de TI privados, públicos e híbridos, incluindo ativos legados.

O objetivo da plataforma é fornecer um modelo único de monitoramento, cobrança, análise e otimização de aplicativos e infraestruturas em nuvem. De acordo com Eduardo Guerreiro, diretor de aplicações e serviços corporativos, da Cognizant, a Cloud360 fornece um portal de autoatendimento, catálogos de serviços baseados em modelos e fluxos de trabalho configuráveis ​​para acelerar a implementação de aplicativos na nuvem, reduzir os erros e aumentar a produtividade.

“Com a hiperplataforma Cloud360, as aplicações podem ser instaladas em minutos, em vez de semanas, o que aumenta a eficiência operacional e permite o gerenciamento inteligente e o controle de qualidade em diversos ambientes”, afirma Guerreiro. Entre os principais benefícios da Cloud360, está o fato de significar uma redução direta de custos e de investimentos para as empresas, em termos de gastos com infraestrutura.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (NASDAQ-100: CTSH) é uma das empresas líderes mundiais em serviços profissionais que transporta os modelos de negócios, operacional e de tecnologia de seus clientes para a era digital. Nossa abordagem consultiva única, baseada em profundos conhecimentos das indústrias em que atuamos, auxilia clientes a visualizar, construir e administrar negócios cada vez mais inovadores e eficientes. Com sede nos Estados Unidos, a Cognizant ocupa a 205ª colocação no ranking da Fortune 500 e é consistentemente listada entre as empresas mais admiradas do mundo. Veja como a Cognizant ajuda clientes a ser líderes no mundo digital em www.cognizant.com, ou siga-nos: @Cognizant.