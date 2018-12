A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aprovou nesta sexta-feira (07) a proposta técnica do Governo do Paraná para uma operação de crédito internacional no valor de US$ 50 milhões (equivalente a R$ 190 milhões).

Com a liberação da comissão, o Estado pode dar seguimento ao pedido de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco II). O projeto do Paraná abrange 43 programas para aperfeiçoamento de processos da gestão fazendária, tributária e financeira, com importantes investimentos em soluções tecnológicas.

A linha de crédito do banco está na segunda etapa. Em 2014 o Paraná recebeu financiamento de US$ 8,5 milhões (equivalente a R$ 32 milhões). “A aprovação da proposta, que visa a sequência da modernização dos sistemas tributários e de controle do Estado, reconhece o bom trabalho feito pela equipe técnica da pasta”, avalia o secretário da Fazenda, José Luiz Bovo.

O Profisco II foi criado para aprofundar e consolidar os resultados da primeira edição do programa, criado em 2008 para promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, financeira e patrimonial dos governos regionais. A nova edição foi disponibilizada para fortalecer a arrecadação dos estados brasileiros, principalmente em razão da crise econômica.

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) é responsável pela análise de pedidos de financiamentos externos. Vinculado a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, o colegiado aprovou nesta sexta a sequência de 10 projetos que buscam empréstimos junto a organismos internacionais, no valor total de US$ 693 milhões.