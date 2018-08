Com o compromisso de contribuir para construção de um mundo melhor, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, anuncia a abertura das inscrições para a terceira edição do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’.

Neste ano, a engarrafadora ampliou a abrangência da iniciativa a projetos de outros estados compreendidos no território de sua operação, incluindo São Paulo (Marília, Jundiaí, Sumaré e Campinas), Minas Gerais (Itabirito, Moeda, Nova Lima e Brumadinho), Paraná (Maringá, Mandaguaçu, Iguatemi e Sarandi) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada).

O processo de seleção prevê o apoio financeiro para projetos alinhados aos pilares de sustentabilidade da empresa como Meio Ambiente, Estilo de Vida Saudável e Desenvolvimento Comunitário. Aqueles que visam a educação como base transversal para o Desenvolvimento Pessoal e Social da Comunidade, Cidadania, Direitos e Deveres, serão considerados com diferenciais. Aos aprovados, de acordo com os requisitos da chamada pública edital, está previsto o aporte de até R$ 50 mil, sendo rateados caso haja a seleção de mais de um projeto na mesma localidade, para desenvolver a iniciativa no prazo de 12 meses.

“Nós trabalhamos para que a Sustentabilidade faça parte integral de nosso dia a dia. Desta forma, por trás das decisões estratégicas de negócio, nossas operações têm o compromisso de gerar valor econômico, social e ambiental”, afirma Wanessa Scabora, Gerente de Comunicação Externa e Sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil. “Por conta disso, ampliamos nosso investimento no edital, que ganha nova dimensão e dá continuidade ao nosso objetivo de fomentar o potencial de entidades em busca de uma sociedade cada vez melhor”.

Os interessados em participar da edição 2018 do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’ podem fazê-lo pelo site https://www.ideiasparaummundomelhor.com.br entre os dias 30 de julho e 17 de agosto.

A inovação do Edital – Projeto ‘Criar, Captar e Transformar’

Para incentivar o pensamento estratégico e o fazer colaborativo, a Coca-Cola FEMSA Brasil promoveu em parceria com o Instituto Ekloos, a Fundação Dom Cabral e a ONG Parceiros Voluntários, o ‘Criar, Captar e Transformar’, projeto que ofereceu cursos regionais de capacitação voltados à Organizações Não-Governamentais (ONGs) para o compartilhamento e discussão acerca de metodologia, captação de recursos e prestação de contas.

Oferecidos gratuitamente, os cursos do ‘Criar, Captar e Transformar’ foram ministrados nas regiões contempladas pelo Edital entre maio e junho de 2018 e impactaram um total de 241 Organizações Não-Governamentais (ONGs).