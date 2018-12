A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está mais perto de decidir cortar sua produção, após uma reunião técnica nesta quarta-feira com a presença de representantes da Rússia, aliado do cartel. A reunião técnica realizada antes do encontro oficial da Opep e seus aliados na quinta-feira e na sexta-feira recomendou hoje um corte na oferta.

Após uma queda forte recente nos preços, por causa do excesso de oferta, os contratos têm sido apoiados recentemente pela expectativa de que a Opep concorde em cortar a produção em 1,3 milhão de barris por dia (bpd).

Falando a repórteres ao deixar a reunião técnica de representantes da Opep e dos aliados, o ministro do Petróleo de Omã, Mohammed Al Rumhi, afirmou que os participantes “recomendaram que há a necessidade de reduções”. Mesmo a Rússia, que vinha se mostrando relutante em fazer o corte, concordou com a recomendação, segundo ele.

O ministro de Omã, porém, se recusou a dizer qual volume é avaliado no corte. O ministro de Omã, cujo país não é membro da Opep mas é um aliado próximo do cartel, disse que as reduções usariam os meses de setembro e outubro deste ano como referências e devem se estender durante seis meses.

O ministro do Petróleo do Kuwait, Bakhit al-Rashidi, também disse que a coalizão da Opep recomendou que o corte vigore por um período de seis meses. Fonte: Dow Jones Newswires.