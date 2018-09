Estabelecer e desenvolver uma comunidade de coaches atuantes no Paraná que busque o aperfeiçoamento de competências e credibilidade profissional. Esse é o objetivo da International Coach Federation (ICF) ao lançar o seu Capítulo Regional ICF-Paraná, no próximo dia 20. Na ocasião, coaches associados ou não da entidade, executivos de RH e demais públicos poderão não só trocar experiências como também participar da palestra “Como implantar uma cultura de Coaching nas Organizações” que será proferida pela Eliana Dutra, CEO da ProFitCoach e autora do livro “Coaching: O que você precisa saber”. As vantagens do desenvolvimento de uma cultura coach dentro das empresas, como ela aumenta a produtividade da equipe, quais são os principais erros de implantação e como evitá-los serão alguns dos temas abordados. Além disso, Eliana apresentará cases de sucesso de empresas que investiram na cultura coach, como a Glaxo Smith.Os interessados em participar do evento devem se inscrever pelo site www.sympla.com.br ou no link https://bit.ly/2MtQiHp.

Dia: 20/09

Horário: 19h30min 22h30min

Local: Avenida Visconde de Guarapuava, 2943, Centro

Curitiba, PR