O coach Rafael Pompeo desenvolveu um método que desbloqueia o inglês a partir de técnicas do coaching. A proposta é unir as duas habilidades em um curso único, com alto rendimento e resultados a curto prazo. Com atendimentos individuais ou em grupo, módulos curtos, sem custo de material didático, taxa de matrícula, ou outras prerrogativas dos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem. O método de coaching e mentoria o consagrou com o título de Coach Internacional de 2017, prêmio concedido pela Coaching Academy do Reino Unido. A proposta se encaixa desde o inglês básico até níveis avançados, pois o bloqueio com o idioma pode existir em qualquer nível, afirma o coach Pompeo. Turmas abertas a partir de agosto e setembro, com horários pela manhã, à noite e aos sábados na Alameda Dom Pedro II, 345, sala 4 e no Café Zurich, no Shopping Novo Batel, na Alameda Dom Pedro II, 255 – loja 21/22.