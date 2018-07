Dan Harmon, co-criador da popular animação Rick and Morty, apagou a sua conta no Twitter na segunda-feira, 23, após usuários da rede social descobrirem uma esquete de 2009 no YouTube onde o roteirista faz paródia da série Dexter, mas em vez de um serial killer ele se passa por um pedófilo.

A descoberta vem dias após James Gunn, diretor do filme Guardiões da Galáxia e suas sequências, ter sido demitido por conta de tuítes publicados em 2008 onde fazia piadas sobre pedofilia e estupro. “Em 2009, eu fiz um piloto onde eu parodiava a série Dexter e só consegui ofender as pessoas. Eu rapidamente percebi que o conteúdo era de mau gosto e tirei o vídeo do ar. Ninguém deveria ter visto ao que vocês assistiram e eu me desculpo sinceramente por isso”, disse Harmon em comunicado para o site Deadline.

O canal Adult Swim, que transmite a série Rick and Morty, condenou o vídeo, mas vai manter Harmon no canal. “No Adult Swim nós procuramos e encorajamos liberdade criativa e trabalhamos para expandir as fronteiras da comédia. O conteúdo ofensivo produzido por Dan em 2009 demonstra mau julgamento e não reflete o tipo de produções que nós queremos no nosso canal. Ele entende que não há espaço para isso aqui no Adult Swim”, escreveu o canal ao site.