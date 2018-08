Pinturas feitas por internos do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso integram o projeto Exposição de Percurso – A cura pela arte, de 8/8 a 31/8. A mostra, sob a curadoria do Artista Plástico Aloizio Pedersen e com apoio da Vara de Penas e Medidas Alternativas (VEPMA) de Porto Alegre, estará espalhada por três pontos da Capital – Palácio da Justiça, Foro Central II e sede da AJURIS.

Serão aproximadamente 80 obras (na técnica acrílica sobre tela) criadas por 45 internos. Iniciativa terapêutica através da arte, o projeto pretende oportunizar a profissionalização, a geração de renda e a cidadania com vistas à desinstitucionalização e desospitalização dos envolvidos.

O Diretor do Memorial do Judiciário, Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis, agradeceu a presença e participação de todos na exposição e ressaltou a importância deste tipo de trabalho.

O Juiz de Direito Luciano André Losekann, titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Foro da Comarca de Porto Alegre, destacou o empenho dos responsáveis pelo projeto Arteinclusão e fez um agradecimento especial aos internos. Segundo ele, é muito visível o desenvolvimento de quem participa das oficinas.

Altamir da Silva Inácio, um dos expositores, resumiu a obra que fez em uma frase:

“A pintura é divergente de vários esquemas. O certo é que a pintura põe para fora todas as coisas que estão dentro da gente sufocadas”.

As criações estarão divididas em três mostras temáticas, nos seguintes locais:

Mostra “Dripping” – abertura no dia 8/8, na Galeria dos Casamentos do Palácio da Justiça (Praça marechal Deodoro, 55 – Centro Histórico)Mostra “Klimt visita o IPF” – abertura no dia 16/8, com perfomance, pintura e teatro – no átrio do Foro Central II (Rua Manoelito de Ornellas, 50 – Bairro Praia de Belas)Mostra “Action Painting” – abertura no dia 23/8, com o Seminário Arte Louca e Direito – na Pinacoteca da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS, Rua Celeste Gobbato, 229 – Bairro Praia de Belas)Todas as mostras são gratuitas e seguem até o dia 3/9, com horários de visitação entre 9h e 18h, de segunda a sexta.

