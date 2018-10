Você substitui uma ligação telefônica por uma conversa no spark? E na hora de imprimir escolhe a opção ‘frete e verso’? Os questionamentos fazem parte de uma campanha do Tribunal de Justiça para conscientização dos servidores em relação ao desperdício de papel e uso adequado dos meios de comunicação no Poder Judiciário. A ideia é simples: Quer melhorar o planeta? Comece no seu trabalho.

A campanha busca conscientizar servidores e magistrados em relação ao desperdício de papel e uso adequado dos meios de comunicação. A mobilização atende à Resolução nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa a implantação de um plano de Logística Sustentável e a criação de Núcleos Socioambientais nos órgãos do Poder Judiciário.Além de banners para conscientização na intranet e site, a partir de agora a assinatura do e-mail institucional contará com os dizeres “Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente. O planeta agradece”. A ideia é mobilizar os servidores a adotarem no dia a dia ações que contribuem para a preservação do meio ambiente. São pequenas mudanças de hábitos, que fazem a diferença! Veja como participar:

Comunicação

Antes de realizar uma ligação, verifique a possibilidade de substituí-la pelo spark;Quando for necessário fazer ligar para servidores ou magistrados de foros distintos, utilize o aparelho celular disponibilizado pela Diretoria do Foro, pois a ligação é gratuita entre os números celulares do Poder Judiciário.

Papel

Quando for imprimir, faça a opção pela impressão frente/verso;Se imprimir apenas em um dos lados, aproveite o outro para rascunho.

Fonte: www.cnj.jus.br