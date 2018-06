CNJ – Acessibilidade: comarca de Valença cria sala de audiência adaptada

A primeira audiência realizada em uma sala totalmente adaptada para pessoas com deficiência aconteceu na quinta-feira, dia 14, na Comarca de Valença, no Sul do estado do Rio de Janeiro. O projeto idealizado pelo juiz diretor, Daniel Konder de Almeida, tem como objetivo garantir a acessibilidade aos usuários do Fórum.

A juíza Soraya Pina Bastos realizou o primeiro atendimento na nova sala e diz estar muito honrada em ter inaugurado o ambiente, projetado para o atendimento de pessoas com deficiência. “A acessibilidade é uma luta internacional e essa, mais uma vitória de nosso Tribunal. A testemunha cadeirante sentiu-se muito prestigiada e isso é um acontecimento muito relevante para aqueles que prezam por uma prestação jurisdicional eficiente e humanizada”, afirmou.

A nova estrutura, localizada no térreo do prédio, adaptada para facilitar ainda mais o acesso, conta com uma porta invertida, com 90 centímetros de largura que possibilita o giro da cadeira e móveis adaptados. O Fórum de Valença conta também com rampa para pessoas com deficiência, elevador e banheiro adaptado no térreo do prédio principal.

