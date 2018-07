A confiança do consumidor caiu em junho, segundo o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado na manhã desta quinta-feira, 5, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador caiu 3,8% em junho na comparação com maio, atingindo 98,3 pontos, tornando-se o menor valor desde abril de 2016 (97,5 pontos).

Segundo a CNI, o recuo é decorrente da piora nas expectativas dos consumidores. Na comparação com maio, mais brasileiros acreditam que a inflação vai aumentar e o emprego e a renda vão diminuir. O índice de expectativa de inflação recuou 10,1%, enquanto o indicador de desemprego caiu 8,4% e a perspectiva em relação a própria renda está 4,4% menor em relação a maior. De acordo com a metodologia da pesquisa, quanto menor o índice, maior a parcela dos consumidores que acredita em aumento dos preços e do desemprego nos meses seguintes.

O único indicador que apresentou crescimento foi o de compras de bens de maior valor, que teve alta de 2%.

As variações de condições financeiras, que comparam a situação atual com os três meses anteriores, também denotam cenário de pessimismo. O índice de situação financeira caiu 4,5%, enquanto o de endividamento registrou queda de 2,6%. Segundo a metodologia da pesquisa, quanto maior a queda, pior a situação financeira e maior o número de dívidas.

A pesquisa Inec foi feita entre os dias 21 e 24 de junho, com 2 mil pessoas em 128 municípios brasileiros.