Clube Curitibano recebe masters da APBM

O reformado e moderno ginásio de esportes do Clube Curitibano nos dias 21, 22 e 23 de junho será sede de mais uma etapa do calendário do basquetebol master no Paraná.

O evento será formado por atletas em três categorias:

Master Feminino – 30+

Master Masculino – 30+

Supermaster Masculino – 50+

Nos torneios tradicionais da APBM tem uma regra interessante: todo atleta terá, obrigatoriamente, que jogar no mínimo um quarto completo e não poderá jogar os quatro quartos, devendo permanecer um quarto fora do jogo. Em caso de substituição os dois queimarão o quarto.

Dessa maneira, além da competição e do jogo disputado, a diretoria da APBM atrai um clima de confraternização e amor pelo basquete para dentro das 4 linhas.

Os eventos da entidade são reconhecidos nacionalmente por contar com muita organização, ginásios em ótima condições, e dentro da quadra sempre marcam presença ex-atletas da Seleção Brasileira de Basquetebol. O Paraná tem grandes referências e vencedores de campeonatos nacionais e internacionais: Narsen Castro, José Candido Muricy, Oscar Pimpão, Kalil Boabaid, Sebastião Bressam, Hudson Zanoni, Rolando Ferreira e Dalila Bulcão.

As etapas durante o ano, servem de preparativos. Em janeiro, sempre é realizado o tradicional torneio da APBM em Caiobá, litoral do Paraná, com apoio do SESC PR e da FECOMÉRCIO reúne equipes e craques de alto nível técnico, seus familiares e amigos do movimento que praticando basquetebol buscam manter à atividade física, em ótima saúde. Os jogos da categoria 50, 60 e 70 anos tem alto nível técnico e físico, e ensinam ao público presente como é importante praticar esporte durante sua vida.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser antecipadas pelo telefone 41 4106-1194 ou no email secretaria@basquetemasterpr.com.br, com a Sra. Suzana Wilbrantz, porém as equipes serão formadas conforme a programação dos jogos. No ginásio, a inscrição deve ser feita com o diretor técnico da APBM, professor Marcelo Pastre.

Para inscrever-se o atleta deverá informar o nome completo, a idade, com o ano de nascimento e a posição que prefere jogar.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Master Masculino – quinta-feira (21/06) às 19h30 para formação das equipes e início dos jogos às 20h00.

Supermaster Masculino – sexta-feira (22/06) às 20h para formação das equipes e início dos jogos às 20h30.

Sábado (23/06)

13h30: Master Feminino – formação das equipes e início dos jogos às 14h00.

15h30: Master Masculino – sequência dos jogos de quinta-feira.

16h30: Supermaster Masculino – sequência dos jogos de sexta-feira.

SERVIÇO:

O CLUBE CURITIBANO

a entrada e acesso ao ginásio é pela portaria da Rua Petit Carneiro 1060, Água Verde, Curitiba – PR, 80240-040. Telefone: (41) 3014-1919



por Mark Grassi

Foto: reprodução arquivo pessoal