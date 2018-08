O club retorna à noite curitibana sob o comando de Traumer, um dos grandes nomes da cena de Paris

O Club Vibe, referência em música eletrônica no Brasil e que já foi eleito pela revista britânica DJ Mag como um dos 100 melhores clubs do mundo, está de volta à noite curitibana. Neste sábado (18), às 23h, a casa abre as portas após a finalização da primeira fase de sua reforma, que resultou na ampliação do piso superior, deixando-o com o triplo do tamanho original, possibilitando mais conforto, espaço e melhor circulação de pessoas no ambiente. Outra novidade é o bar e lounge assinados pela Jack Daniel’s, além de um novo camarote no piso inferior.

Para a reabertura o Club Vibe contará com a apresentação do francês Traumer, um dos principais nomes da cena parisiense e conhecido por apresentar sets versáteis, construídos a partir da frieza industrial do techno e do groove melódico da house music. Além disso, suas composições foram lançadas por grandes selos, como o Cocoon, Desolat e Herzblut Recordings, ganhando notoriedade mundial.

A noite ainda contará com HNQO, artista curitibano revelado em 2013 por suas músicas lançadas pelo selo Hot Creations, de Jamie Jones, que alcançaram o topo das paradas mundiais de deep house. Com o tempo desenvolveu sua sonoridade e hoje aposta em um estilo único, que foge de rotulações, vide seu álbum de estreia lançado pela D.O.C Records, de Gui Boratto. O produtor ainda conta com o seu próprio selo, o Playperview, conduzido ao lado de Fabo e Soundman Pako.

Nas semanas seguintes o club não para, apresentando programação especial para celebrar a reinauguração da casa. Entre os destaques estão o lançamento oficial do Jack Daniel’s Fire, que contará com a apresentação da polonesa Magda e o lançamento do Jack Lounge; além de noites com Blancah, Murphy, Zopelar, ANNA e Steve O’Sullivan.

Os ingressos para a reinauguração do Club Vibe podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Alô Ingessos ou pelos pontos de vendas oficiais, que podem ser acessados aqui. As reservas de camarotes e mesas podem ser negociadas pelo telefone (41) 9 9888-7770.

