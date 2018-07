Neste sábado (21), a partir das 14h, a Usina 5, antigo complexo industrial que agora recebe os principais eventos multiculturais de Curitiba, recebe uma festa inédita promovida pelo Club Vibe e pela T2 Eventos.

Serão 12 horas de música com grandes nomes do cenário eletrônico europeu, como o britânico Sidney Charles, o belga LouLou Players, o francês Technasia e o duo ucraniano Artbat. Eles se juntam a talentos locais no comando da festa, que deverá rolar ao som de tech house, house e techno.

Conheça mais sobre os artistas:

LouLou Players – Jérôme Denis é o nome do artista por trás do Loulou Players, que desenvolveu um estilo que é moderno, profundo e repleto de groove. Junto com Olivier Gregoire, o Kolombo, fundou a LouLou Records, um selo que já conta com diversos lançamentos de artistas conhecidos das pistas brasileiras como Amine Edge e Illusionize.

Artbat – Resultado da colaboração entre os DJs ucranianos Artur e Batish, o Artbat é uma recente revelação do selo Diynamic, graças às melodias profundas e progressivas de sua música.

Shadow Movement – O curitibano Shadow Movement é uma recente revelação que foi ejetada às pistas de todo país graças aos lançamentos pela D.O.C Records, selo do lendário Gui Boratto. Suas músicas já foram tocadas por grandes nomes internacionais, como Maceo Plex, Stephan Bodzin, Solomun.

Sidney Charles – Aclamado produtor de tech house, suas performances conquistaram pistas em todo o mundo, como Londres, Berlim e Ibiza. Lançando por selos como Hot Creations, é presença constante nos principais sets do estilo.

Technasia – O projeto, comandando por Charles Siegling, foi um dos mais aclamados durante o BPM Festival, e combina uma sensibilidade musical bem sofisticada com uma curiosidade sem fim, criando um som para aqueles que gostam de explorar novas experiências e romper barreiras.

Serviço:

Club Vibe presents Edição de Inverno

Artbat, LouLou Players, Sidney Charles, Technasia, Shadow Movement, Thariel B e SOFAT

Data: 21 de julho (sábado)

Início: 14h

Local: USINA 5 | Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho.

Ingressos: A partir de R$30. Dependendo do lote. (http://www.aloingressos.com.br/vibe-presents-edic-o-inverno-usina-5.html )