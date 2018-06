Clinipam é a maior operadora de planos de saúde do sul e conta com dois hospitais

A Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica – tem uma rede de atendimento própria e exclusiva, composta por 18 unidades, 2 hospitais de alta complexidade, leitos de UTI, mais de 10 postos de laboratório e ainda uma rede credenciada com mais de 2500 médicos, clínicas e hospitais.

Pioneira no estado com serviços próprios, ela iniciou suas atividades em setembro de 1983 com a ideia de oferecer atendimento emergencial aos clientes do shopping em que estava localizada. Com a qualidade dos serviços prestados e alta procura por consultas médicas de rotina, a Clinipam se estruturou como Plano de Saúde, visando oferecer um atendimento especializado e melhor estruturado, passando a garantir, desde então, segurança, bem-estar e tranquilidade para seus clientes. Inaugurou sua 1° unidade de atendimento em 1986 e seu 1° hospital em 1998.

Prestes a completar 35 anos, destaca-se como a maior operadora de planos de saúde do sul do Brasil. A empresa atende mais de 250 mil beneficiários e possui mais de 3,5 mil empresas clientes. E continua investindo em saúde com a inauguração de um novo Centro Avançado de Diagnóstico e uma nova Unidade em Curitiba. Ela mantém mais de 20 programas voltados à promoção da saúde e prevenção de doenças.