O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, comemorou nesta quarta-feira, 5, o anúncio do apoio do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), à campanha dele. Em entrevista antes de encontro com economistas, Ciro disse que a aproximação com Kalil se deu “pelo nosso jeitão franco e despachado de ser”.

“Vamos discutir como vamos conseguir a maioria dos votos em Minas Gerais”, afirmou o candidato, em referência à reunião que terá nesta quarta às 15h30 na capital mineira para selar o apoio No encontro, serão distribuídos panfletos com a mensagem “Kalil é Ciro”.

O acerto entre Ciro e Kalil foi adiantado pelo Broadcast Político na semana passada. Com alta aprovação popular, o prefeito de BH foi sondado pelo presidenciáveis Alvaro Dias (Podemos) e Jair Bolsonaro (PSL). Nacionalmente, no entanto, o PHS apoia Henrique Meirelles (MDB).

A aliança com Kalil é um passo importante para a campanha de Ciro em Minas Gerais. No Estado, segundo maior colégio eleitoral do País, o PDT divide o palanque do candidato Adalclever Lopes (MDB) com Meirelles.